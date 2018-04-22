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Pompalı tüfekle restoranda rastgele ateş açtı

Trabzon'da bugün Uzunsokak caddesinde elinde pompalı tüfekle bir restorana giren ve etrafa rastgele ateş ederek 1 saat boyunca korku ve paniğe neden olan şahıs ikna edilmesinin ardından eylemine son verdi.

Pompalı tüfekle restoranda rastgele ateş açtı

22 Nisan 2018 18:11
Pompalı tüfekle restoranda rastgele ateş açtı - Tıkla İzle

Saat 16.50 sıralarında 3-4 katlı kahvaltı, döner ve simit satan bir restorana elinde pompalı tüfekle gelen şahıs, iş yerinin 2. katındaki balkondan bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı. Şahıs, ardından telefonla konuşmaya başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ulaşımına kapattı. Bölgeye ambulans ve Özel Harekat polisleri çağrılırken, polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarfetti.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şahsı ikna etmek için devreye girerken, olayla ilgili görevlendirilen bakanlık danışmanlarından Ali Faik Hacıoğlu şahsı 1 saatin sonunda ikna ederek binadan inmesini sağladı. Şahıs, bindirildiği araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan şahsın U.K. isimli Trabzon-Tonya nüfusuna kayıtlı kişi olduğu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tonya'da yanan evinde eşi ve çocuğunu kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğu, yangında kendisinin de zarar gördüğü için hastaneden çalışamaz raporu almaya çalıştığı ancak alamaması üzerine yaşadığı sorunlar nedeniyle eylem yaptığı öğrenildi.  

Bekir Koca - Ozan Köse

 

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