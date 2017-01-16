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Pompalı tüfekli gaspçılar kasayı alıp götürdü

Adana'da yüzü maskeli, pompalı tüfeklerle markete gelen 3 kişiyi kasayı alıp otomobil ile kaçarak kayıplara karıştı.

Pompalı tüfekli gaspçılar kasayı alıp götürdü

16 Ocak 2017 07:35
Pompalı tüfekli gaspçılar kasayı alıp götürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saat 21.00 sıralarında yüzünü maske ile kapatan 3 kişi bir markete pompalı tüfeklerle gelip çalışanları etkisiz hale getirdi. Zanlılar kasadaki paraları almak istedi ancak kasayı açamayınca 3 zanlı kasayı komple alıp kaçtı. 3 zanlı yolda kendilerini bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Market çalışanları hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hemen zanlıların kaçabileceği güzergahları kapattı. Markete de olay yeri inceleme ekipleri gelerek inceleme başlattı. Polis şimdi her yerde kaçan 3 zanlıyı bulmak için şok baskınlar yapıyor. 


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