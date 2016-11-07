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Pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü

Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle vurulan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.


07 Kasım 2016 14:44

Olay, Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman A.(30) daha önceden aralarında husumet bulunan Emrah Boz’a (31) pompalı tüfekle ateş etti. Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Emrah Boz, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen Emrah Boz’un yakınları acı haberi duyunca fenalık geçirdi. Polis ve jandarma, olay sonrası kaçan şüpheli Süleyman A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ölen şahsın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: pompalı tüfek, Samsun, silahlı saldırı


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