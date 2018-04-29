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Pompeo: “Körfez Birliğine ihtiyacımız var”

ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo, “Körfez Birliğine ihtiyacımız var” dedi.

Pompeo: “Körfez Birliğine ihtiyacımız var”

29 Nisan 2018 15:11

ABD’nin yeni Dişişleri Bakanı Mike Pompeo, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yaptı. Temasları kapsamında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil El Cubeyr ile bir araya gelen Pompeo, kısa bir basın toplantısı düzenledi.

İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyleyen Pompeo, “İran, milisleri ve terör gruplarını destekliyor. Yemen’deki Husilere silah satıyor. Esad rejimini de destekliyor” ifadelerini kullandı.
Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığa değinen Pompeo, “Körfez Birliğine ihtiyacımız var” dedi.  

 

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