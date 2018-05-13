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Pompeo: "Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore talepleri karşıladığı takdirde ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.

Pompeo: &quot;Kuzey Koreye uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz&quot;

13 Mayıs 2018 21:27

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, arasındaki 12 Haziran’da Singapur'da yapılması planlanan görüşme öncesinde, ABD’nin Kuzey Kore’ye uyguladığı tüm ekonomik yaptırımların kaldırılabileceğini açıkladı.


Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore’nin, nükleer silah programını tamamen ortadan kaldırmayı kabul etmesi halinde Washington'un Kuzey Kore'ye karşı uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul edeceğini söyledi. Pompeo, ABD’nin Kuzey Kore’ye yardım etmek konusunda istekli olduğun belirterek, “Kuzey Kore halkına Güney Kore’ye rekabet edebilecek gerçek ekonomik refah koşullar oluşturabiliriz” şeklinde konuştu. Kuzey Kore’nin, Mayıs ayından sonra nükleer tesislerini imha edip ve tamamen kaldıracak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Pompeo, “Amerikan halkına risk oluşturabilecek her yerin normalleşmesi, Amerikan halkı ve dünya için iyi bir haberdir" dedi.  

 

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