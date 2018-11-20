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Pompeo'dan Bakan Çavuşoğlu ile görüşme sonrası ilk açıklama

Pompeo'dan Bakan Çavuşoğlu ile görüşme sonrası ilk açıklama
Pompeo'dan Bakan Çavuşoğlu ile görüşme sonrası ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı basın açıklamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Pompeo, “Türkiye ile Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasından sonra gelişen ilişkiler üzerine konuştuk. Aralarında NASA çalışanı Serkan Gölge'nin de bulunduğu tutuklu bulunan diğer Amerikalıların bırakılması için yeni iletişim kanalları açacağız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Suriye'deki durum hakkında konuştuklarını da belirten Pompeo, gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ilgili sorularını da yanıtladı. ABD'nin Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmayacağını yineleyen Pompeo, bu kararın ABD vatandaşları için önemli olduğunu söyledi. 

ABD tarafından Kaşıkçı cinayeti ile ilgili çok büyük kaynak ve çaba harcandığını belirten Pompeo “ABD güçlü bir tepki gösterdi. Soruşturulan 17 kişiye yaptırım uyguluyoruz” dedi. 

CIA araştırması hakkında konuşamayacağını söyleyen Pompeo, “Elimizde tüm deliller olduğunda tabi ki ABD ona göre davranacaktır, her zaman o şekilde davrandık” ifadelerini kullandı. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

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