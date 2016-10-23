Bursa’da Uluslararası Zeytin Festivali'ne katılan ünlü popçu Göksel, U.Ü. Gemlik Yerleşkesi Asım Kocabıyık Kültür Merkezinde hayranlarıyla buluştu. Pop Müziğinin hüzünlü şarkılarının kraliçesi olan Göksel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Şarkı yazarken hüzün ve depresyondan besleniyorum”

Konferansta konuşan Göksel; "Şarkı yazarken beslendiğim taraf hüzün ve depresyondur. Genelde neşeli biriyim ancak, zaman zaman hüzünlere, depresyonlara girip, ilaç aldığım da olmuştur" dedi. Hayranlarıyla samimi bir havada sohbet eden Göksel, 25 yıldır müzik piyasasında isminin olmasının püf noktalarını da anlattı. Üniversite yıllarında Felsefe okuduğunu, hayatı sorgularken, müziğe duyduğu ilginin ağır bastığını açıklayan Göksel, mutluluğun formülü olarak da sevdiği işi yapmayı gösterdi. "Müzik yaparak, kendime yalan söylememiş oldum. Sevdiğim işi yaptım" diye konuşan Ünlü Popçu Göksel, salonu dolduran gençlere de, "Ne yaparsanız yapın, ama sevdiğiniz işi yapın" diye seslendi.

“İlk kez açıklıyorum bir çocuğum olsaydı hiç fena olmazdı”

Kendisini hep müzikle tedavi ettiğini ifade eden Göksel, Müzik hayatında en çok Sezen Aksu'yu örnek aldığını dile getirerek, "Onun şarkılarıyla büyümüş olmak, ona vokalistlik yapmak, onu tanımak ve ondan çok şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Hayatında en çok anne olmak istediğini de vurgulayan Göksel, "Şu an ilk defa size itiraf ediyorum. Bir çocuğum olsaydı hiç fena olmazdı" diye konuştu.

"Kızım olsaydı 16 yaşında sahnelere çıkarırdım”

16 yaşında sahnelere çıktığı için gündeme gelen Popçu Aleyna Tilki'ye de sahip çıkan Göksel, "Bir kızım olsaydı eğer 16 yaşında onu sahnelere çıkarırdım. Tabii ki bu gece kulübü olmazdı, sahneye çıkacağı yerler önemlidir. Ancak 16 yaş sahneye çıkmak için ideal bir yaştır" diyerek magazin gündemindeki olaya çarpıcı yanıtlar verdi. Aileden gelen genler sayesinde de genç gösterdiğini bildiren Göksel, şarkı sözü yazdığını belirten bir üniversite öğrencisine de destek sözü verdi. Yaklaşık bir saat boyunca hayranlarıyla sohbet eden Göksel'e Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim çiçek takdim etti.

Zafer Peker