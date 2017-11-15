Popovic: 'Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılacağız'

Kardemir Karabükspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Tony Popovic, Antalya kampının kendileri açısından çok verimli geçtiğini kaydederek, sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Popovic, “Sakatlıktan dönen oyuncularında bizlerle birlikte olması da bizim açımızdan çok önemli bir gelişme. Milli takıma giden oyuncular hariç tam kadro çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor ile çok iyi bir hazırlık maçı yaptık. Eksikliklerimizi görme adına iyi oldu. Buradaki kampın sonucunu gösteren bir maçtı. Evimizde bizim yönetimimizde iki maç oynadık bunların birini kazanıp birini kaybettik. Her iki maçta da çok iyi futbol oynadık. Hafta başında oynayacağımızı Kasımpaşa maçında taraftarımızın stada gelerek bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bizim için çok önemli ve kazanmamız gereken bir maç. Ben bu maçı kazanacağımızdan eminiz” dedi.

Popovic yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip koşu ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana milli takımlarında bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulasson katılmadı.

Yasin Erdem

