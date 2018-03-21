Diğer
Kategoriler

Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

Geçen hafta 4 jüri üyesinden tam puan alarak Popstar 2018 yarışmasının birincisi ve yarışmanın en dikkat çeken ismi olan Salih Zülüfoğlu, bu hafta istediği performansı sergileyemedi. Geçen hafta yarışmacının sesi karşısında etkilenen jüri üyesi Bülent Ersoy, önündeki nota kağıtlarını sahneye fırlatırken bu hafta ise performansını beğenmediği Zülüfoğlu’na nasihatte bulundu.

Popstar Salihe Divadan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

21 Mart 2018 21:42

Yıllar sonra yeniden başlayan Popstar 2018'in ilk bölümüne Edirneli yarışmacı Salih Zülüfoğlu ‘Devlerin Aşkı’ şarkısıyla damga vurmuştu. Bu hafta Zülüfoğlu, ‘Sabahlar Uzak’ şarkısını seslendirirken şarkıdan çok sahne performansına önem verdi. Sahnede de istediği şovu yapamayan Zülüfoğlu, bu hafta istediği puanı alamadı. Zülüfoğlu, 4 jüriden ortalaması 77 buçuk puan alabildi.

“Halk insanı vezirde eder rezil de eder” 

Bülent Ersoy, Zülüfoğlu’na asla ‘Ben oldum’ düşüncesinde olmaması gerektiğini ifade ederek, “Bu eserde geçen haftaki gibi değildiniz. Bu görülen şey. Sakın rahatlamayınız. Bu işler hiç belli olmaz çocuğum. Oldum demeyeceksin asla. Onun ne haddine biz olmadık daha. Olacak iş değil. ‘En iyi biliyorum diyenin dahi o kuyunun dibinde yine öğrenecekleri vardır. Bunu kulağınıza küpe ediniz çocuğum. Ve hiçbir zaman ‘oldum’demeyeceksiniz. Bu tavsiyemdir. Dinlersiniz, dinlemezsiniz. Ama hiç güvenmeyin. Halk insanı vezirde eder rezil de eder. Bir anda. Hiç güvenmeyeceksiniz” dedi.

“Geçen haftaki performansının 3’te biri bile değildi” 

Bir başka jüri üyesi Armağan Çağlayan ise, “Olmadı. Çünkü tribüne oynamaktan vazgeçmezsen eğer. Ben geçen hafta Osman Tan’ı aradım. ‘Haftaya öyle abartacak ki, kendi kendinin karikatürüne dönecek.’ dedim. Dediğimi yaptın. Çünkü star olmak yüzde 80 zeka işidir. Geçen haftaki performansının 3’te biri bile değildi” şeklinde konuştu.  

Ergin Yıldız
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç