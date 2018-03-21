Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

Yıllar sonra yeniden başlayan Popstar 2018'in ilk bölümüne Edirneli yarışmacı Salih Zülüfoğlu ‘Devlerin Aşkı’ şarkısıyla damga vurmuştu. Bu hafta Zülüfoğlu, ‘Sabahlar Uzak’ şarkısını seslendirirken şarkıdan çok sahne performansına önem verdi. Sahnede de istediği şovu yapamayan Zülüfoğlu, bu hafta istediği puanı alamadı. Zülüfoğlu, 4 jüriden ortalaması 77 buçuk puan alabildi.

“Halk insanı vezirde eder rezil de eder”

Bülent Ersoy, Zülüfoğlu’na asla ‘Ben oldum’ düşüncesinde olmaması gerektiğini ifade ederek, “Bu eserde geçen haftaki gibi değildiniz. Bu görülen şey. Sakın rahatlamayınız. Bu işler hiç belli olmaz çocuğum. Oldum demeyeceksin asla. Onun ne haddine biz olmadık daha. Olacak iş değil. ‘En iyi biliyorum diyenin dahi o kuyunun dibinde yine öğrenecekleri vardır. Bunu kulağınıza küpe ediniz çocuğum. Ve hiçbir zaman ‘oldum’demeyeceksiniz. Bu tavsiyemdir. Dinlersiniz, dinlemezsiniz. Ama hiç güvenmeyin. Halk insanı vezirde eder rezil de eder. Bir anda. Hiç güvenmeyeceksiniz” dedi.

“Geçen haftaki performansının 3’te biri bile değildi”

Bir başka jüri üyesi Armağan Çağlayan ise, “Olmadı. Çünkü tribüne oynamaktan vazgeçmezsen eğer. Ben geçen hafta Osman Tan’ı aradım. ‘Haftaya öyle abartacak ki, kendi kendinin karikatürüne dönecek.’ dedim. Dediğimi yaptın. Çünkü star olmak yüzde 80 zeka işidir. Geçen haftaki performansının 3’te biri bile değildi” şeklinde konuştu.

Ergin Yıldız

