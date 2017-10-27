Poroşenko, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcılarına devlet nişanı verdi

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nde gerçekleşen törende Poroşenko, Kırım Tatar Liderleri İlmi Ümerov'e 2. derece üstün hizmet madalyası ve Ahmet Çiğgöz'e ise 3. derece üstün hizmet nişanı takdim etti. Poroşenko, Çiğgöz ve Ümerov'un serbest kalmalarının uluslararası dayanışmanın bir sembolü olduğunu söyledi.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz, Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'da tutuklu bulunuyorlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz, 27 Ekim'de Ankara'dan Kiev'e gelmişlerdi.

İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz'ün Türkiye'nin girişimleri ile serbest bırakılmalarının ardından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etmişti.

Evren Damyan

