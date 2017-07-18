Diğer
Kategoriler

Poroşenko: 'Uluslararası örgütler, Rusya’ya baskı yapmalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Uluslararası örgütler, Minsk anlaşması uygulanana, Rus askerleri işgal ettiği toprakları terk edene kadar Rusya’ya baskı yapmalı” dedi.

Poroşenko: Uluslararası örgütler, Rusyaya baskı yapmalı

18 Temmuz 2017 15:15

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’a 3 günlük ziyaret gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde Tiflis’e gelen Poroşenko, bugün çeşitli temaslarda bulunuyor. Gürcistan cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile ikili görüşme gerçekleştiren Poroşenko daha sonra Gürcü mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Poroşenko “Bölgesel sorunlarımız var. Gürcistan için Abhazya ve Güney Osetya, Ukrayna için ise Kırım ve işgal altındaki Doğu Ukrayna” dedi. Uluslararası toplumun Rusya’ya yönelik baskısını arttırması gerektiğini sözlerine ekleyen Ukraynalı lider, “Uluslararası örgütler, Minsk anlaşması uygulanana, Rus askerleri işgal ettiği toprakları terk edene kadar Rusya’ya baskı yapmalı” dedi.

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti liderlerinin “Malorossiya” kurmayı planladıklarına ilişkin sorulara, “ Novorossiya projesi rafa kalktı. Ukrayna Donbass ve Kırım’ın egemenliğini yeniden alacak” dedi.

Ukrayna ve Gürcistan arasında deklarasyon imzalandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!