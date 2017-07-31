Porselen lamine ile doğal gülüşler

Lamine Dişin ışık geçirgenliğine sahip bir tabakadan oluştuğunu ve doğala en yakın yapısı ile diğer dişlerin görünümüne ve özelliğine sahip olduğunu anlatan Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Porselen Lamine diş uygulamaları ne kadar zaman alıyor ve acı veren bir yöntemidir diye bir çok kişi merak ediyor. Öncelikle Porselen Lamine diş yöntemi minimal invaziv bir yöntemdir. Yani dişin üzerinde az bir pürüzlendirme hatta bazı vak'alarda hiç pürüzlendirme yapılmadan dahi yapılabiliyor. Bu durum vak'aya bağlı olarak değişebiliyor, hekimin karar vermesi gerekiyor.

Ağız pürüzlendirme yapıldığı için geçici diş yapmaya gerek yok ve bir haftada kişi özlediği gülüşe kavuşabiliyor.

Birinci seansta kişiden ölçü alınıyor. İkinci seansta şekil ağızda beğeniliyor özel gülüş tasarımı yöntemleriyle ve üçüncü seansta bu porselen lamine dişler seçtiğimiz renkte, formda geldikten sonra ağızda deneniyor. Hekim ve hasta onayı ile dişler ağıza yapıştırılıyor. Kişi istediği estetik gülüşe bir hafta gibi kısa bir sürede kavuşmuş oluyor ki bu çok büyük bir güzelliktir” diye konuştu.

Porselen lamine diş ile yapılan gülüş tasarımı

Günümüzde mükemmel ve estetik görünen bir gülüş insanlara sıcaklık verdiğini ifade eden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, daha sonra şunları kaydetti; “Dişlerimizin şekli, rengi ve kalitesi karşımızdaki insanlara gençlik görünümü, sağlık ve kendine güven olarak yansımaktadır. Elbetteki mükemmel, estetik gülüş kariyerinizi ve özel hayatınızı olumlu yönde geliştirecektir. Aynaya baktığınızda gülüşünüzden memnun değilseniz bu konuda uzman bir diş hekimine başvurarak kısa sürede arzu ettiğiniz estetik gülüş ve görünüşe kavuşabilirsiniz.

Porselen lamine nedir, nasıl yapılır?

Lamine diş, tırnak kalınlığında, istenen renk, boy ve formda özel olarak hazırlanmış bir porselen tabakanın dişin ön yüzüne yapıştırılması işlemine denir. Porselenden imal edilen bu kaplamalar ortalama 0,7mm kalınlığında, ışık geçirgenliğine sahiptirler. Mevcut bir diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler. Porselen lamine uygulanacak dişlerde az miktarda da olsa bir aşındırma yapmak gerekir, bu yapılan aşındırma oranı dişin formuyla, rengiyle, konumuyla doğru orantılı olarak belirlenir.”