Edinilen bilgilere göre; Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyü korucuları tarafından köyün Kütüklü mevkiinde 3 kişinin kanal üzerinde kazmalarla çukur açtığı ve ellerinde çengelli küreklerin bulunduğunu fark etmeleri üzerine Iğdır Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğüne bilgi verdi. Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ekipleri, porsuğun yuvasını bozmak ve avlamak amacında olduklarını tespit ettikleri 2 kişi hakkında işlem yaptı.

Ekiplerce yapılan kontrolde, kaçak avcıların yanlarında getirmiş oldukları 2 adet kazma, 2 adet çengelli kürek, üç adet av köpeği ve 1 adat fenere de el konuldu.

Yetkilerce, porsuk avı teşebbüsünde bulunan 2 kişi hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun ve 2016-2017 Merkez Av Komisyonun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılarak bin 226 TL idari para cezası verildiği belirtildi.