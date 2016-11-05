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Porsuk Barajı’ndan çıkan 78 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırttı

Eskişehir’de Porsuk Barajı’ndan çıkan 78 kiloluluk dev yayın balığı, balıkçı tezgahında müşterilerin ilgi odağı oldu.

Porsuk Barajından çıkan 78 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırttı

05 Kasım 2016 12:56
Porsuk barajından çıkan 78 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırttı - Tıkla İzle

Sabah saatlerinde Porsuk Barajı’nda avlanan 4 kişi tarafından ağla yakalanan dev yayın balığını, Eskişehir’de balıkçılık yapan Selahattin Aslan aldı. Balık 2 metrelik boyu ile dikkatleri çekerken, 78 kilogram ağırlığa sahip. Bugün parçalanarak satışa sunulacak olan yayın balığı için siparişler de alınmaya başlandı. Tezgahta bulunan dev balığı gören vatandaşların hayretler içinde kaldığını anlatan Aslan, "30 senedir balıkçılık yapıyorum ama böyle bir bereket ve bolluk görmedim. 2 metre boyunda 78 kilo ağırlığında yayın balığı. Porsuk barajımız var bizim. Sabahleyin ağ atanlar söyledi, arabayı gönderip aldırttım. Bu şekilde taze taze parçalayıp kilosunu 15 liradan halka satacağız. Çıkaranlar çok zorlanmış tabi. Bu tip balıklar gölde de olsa, denizde de olsa gücü 5 katına çıkıyor. Onun için baya bir zor oldu ama sonuçta zahmete değdi. Görenlerin ilgisini çekiyor. Bu kadar büyük bir balığın olmadığını söylüyorlar. Fiyatı da cazip olduğu için bu balığı satacağımızı düşünüyoruz. Şu anda sipariş almaya başladık. Balık 5 yaşındandır diye düşünüyorum. Kesin olmamakla beraber 5 yaşında gibi duruyor. Şu ana kadar daha büyüğünü görmedim. Belki daha büyüğü de vardır ama şu ana kadar görmüş olduğumuz ve yakaladığımız en büyük balık" dedi.

"Ben Eskişehir’de böyle bir balık görmedim"
Mehmet Tunç adlı vatandaş ise, "Böyle bir balık görmedim ağabey. Süper balık. Alsın vatandaşlar zaten taze olduğu kanatlarından belli. Ben yayın balığı almayacağım ama çinekop alacağım. Yayın balığına gücüm yetmez fakir adamız biz. Ben Eskişehir’de böyle balık görmedim ama Karadeniz’de gördüm. Zonguldaklıyım hem de balıkçıyım. Burada deniz yok ama bu balığın çıkması gelmesi güzel bir şey" şeklinde konuştu.

Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Yaşar Arda

Etiketler: eskişehir, Selahattin Aslan, yayın balığı


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