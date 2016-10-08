Edinilen bilgilere göre; henüz ismi alınamayan bir şahıs, 19 Mayıs caddesi kenarındaki Porsuk Çayı’nın kenarındaki çimenlerde otururken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı birden suya düştü. Yanında bulunan arkadaşı, önce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi, ardından da görgü tanıklarının iddiasını göre bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Porsuk Çayı’nın etrafını dolduran yüzlerce insan, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra, 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ekipleri ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri de intikal etti. Çevreyi şeritle kapatan ekipler, arama çalışmalarına başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye’sine bağlı dalgıçlar, suya girerek arama çalışmalarını sürdürdü.

Bir müddet sonra sudan çıkartılan ve üzerinde kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemeyen şahsa, ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar, suya düşen şahsın kendi akrabası olabileceği düşüncesiyle olay yerine yığıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne götürülen şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahsın, uyuşturucu madde kullanmış olabileceği iddia edilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.



Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu