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Porsuk Çayı’nda endişelendiren görüntü

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nda balık ölümlerinin sürmesi endişeyi her geçen gün artırıyor.

Porsuk Çayında endişelendiren görüntü

28 Ocak 2017 10:46
Porsuk Çayı’nda endişelendiren görüntü - Tıkla İzle

Porsuk Çayı’nın geçtiği Beylikova ilçesi ile Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi arasında bulunan yaklaşık 30 kilometrelik alanda görülen ve nedeni henüz belirlenemeyen toplu balık ölümleri, ilçe halkında paniğe neden oldu. Çayın kıyısına farklı kilolarda sazan ve kefal türü balıkların vurması yetkileri de harekete geçirdi. Beylikova İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin incelemek üzere numune aldıkları öğrenildi. İncelemelerin ardından balıkların ölme nedenlerinin belli olacağı belirtildi. Ancak ilçe halkı balıkların yumurtlama döneminin yakın olduğuna dikkat çekti. İlçe halkı ölen balıklarla birlikte binlerce yumurtanın da yok olduğunu söyleyerek, sorumluların kesinlikle cezalandırılmasını istedi.

Yıllardır Porsuk Çayı’ndan balık tuttuğunu belirten Beylikova ilçesi sakini Cevat Özcan, yaklaşık 10 gündür ölümlerin sürdüğünü söyledi.

Balıkların ölmeden önce Porsuk Çayı’nın yüzeyine çıktıklarını ve ağızlarının açık olarak su üzerinde gittiğini ifade eden Özcan, “Her sene bu zamanlar oluyor bu olay. Her yıl şeker fabrikasının açılışında bu yüzde 100 oluyor. Beylikova Porsuk’ta bir kurbağa bile yaşamıyordu, canlandırdılar ama bunlar yine öldürüyorlar. Benim gördüğümde en az bin tane vardı. Bendin üstü böyle 15 metre balıktı. 9, 10 kilo, 200, 300 gram balıklar vardı. Benim gördüğüm zaman canlı mahluk kalmamıştı Porsuk’ta ama daha aşağılarda var mı bilmem. Ben de senenin 3 ayını balık tutarak geçiririm. Başka eğlence yerimiz yok bizim. Vatandaşın bir tek burada eğlence yeri var balık tutmak, onu da bitiriyorlar. Buna önlem alamıyorlar. Her dönem oluyor bu, her dönem bu zamanlar oluyor bu balık ölümleri. Şuan mesela bugün gördüğümüz balıkların en bitik zamanını gördük. Şimdi daha aşağılara gitsen, aşağılarda bent varsa, bentlerde yine yüzlerce ölü balık buluruz. Biz yetkililerden, bunun önlemini almasını istiyoruz. Bu çayın canlanmasını istiyoruz. Balıkçılığın, Porsuk’un canlanmasını istiyoruz. Milletin eğlence yerini öldürmesinler. Burada bizim Beylikova’da başka sağa-sola gidecek bir yerimiz yok. Bizim burada bir tek Porsuk çayımız var. Porsuk Çayı’nın bu kadar kirletilmesine karşıyız. Porsuk’u yaşatmaya uğraşmıyorlar, öldürmeye uğraşıyorlar. Bu dış memlekette olsa Porsuk kıyısı cennet olur, bizde pislikten geçilmiyor. Görüyorsunuz Porsuk’un halini” dedi.

Beylikova ilçe sakini Ali Beker ise balık ölümleri hakkında şunları konuştu:

“İnsanlar ailece geliyorlar buraya balık tutuyorlar. Kadın olsun, çoluk çocuk olsun herkes geliyor buraya, eğlenmeye geliyor. Biz böyle yapıldıktan sonra bu şeyin kıymeti yok yani, isterse komple götürsün. Binlerce balık ölüyor, ufağı da büyüğü de hepsi ölüyor. Porsuk’un temizlenmesini istiyorum. Balık ölümlerinin önlenmesini istiyorum.”

(Abidin Emirdağ - Mustafa Kaplan / İHA)

Etiketler: porsuk çayı


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