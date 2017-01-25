Diğer
Kategoriler

Porsuk'ta toplu balık ölümleri sürüyor

Eskişehir’de Porsuk Çayının geçtiği bazı ilçe ve mahallelerde toplu balık ölümleri görülüyor.

Porsukta toplu balık ölümleri sürüyor

25 Ocak 2017 11:12

Alınan bilgiye göre, Porsuk Çayının geçtiği Alpu ve Beylikova ilçelerinde görülen balık ölümlerine Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nde de rastlandı. Porsuk Çayı kenarında görülen ve her geçen gün sayısı artan balık ölümleri ilçelerin yanı sıra mahallede de tedirginliğe yol açtı. Yaklaşık 70 kilometrelik bir alanda görülen balık ölümlerinin farklı ilçelerde de görülme olasılığının araştırıldığı öğrenildi.

Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü ve Çevre Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numunelerin incelemesinin sürdüğü, balık ölümlerinin nedeninin çıkacak rapor sonrasında belli olacağı belirtildi.

Porsuk Çayından balık tutarak yiyen vatandaşlar da sağlıklarından endişe duymaya başladı. Yunus Emre Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, balık ölümlerinin nedeninin biran önce açıklanması gerektiğine vurgu yapıyor. Mahalle sakinleri, Porsuk Çayı kenarına onlarca balığın vurduğuna dikkat çekerek, yetkililerin konuyla ilgili araştırma yapmasını istiyor. 

Aydın Sarıoğlu

Etiketler: balık ölümleri, eskişehir, porsuk çayı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!