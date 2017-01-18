Bu yıl 3-9 Nisan tarihleri arasında 5'incisi kutlanacak Nisanda Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı Kostüm Tasarım Yarışması’nın başvurularının 9 Şubat’ta sona ereceğini belirten Ziyapaşa Bulvarı Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Naci Sezgek, “Kostüm Tasarım Yarışması’yla ilgili detaylı bilgiler karnavalın web sitesinden paylaşıldı. Toplam 10 bin lira para ödüllü bu yarışma, Paris’te moda fuarı gezisi, İstanbul Moda Akademisi’nde eğitim imkanı sunacağından, genç modacılar için kaçırılmaması gereken bir etkinlik” dedi.

Renkler; turuncu, yeşil, sarı ve beyaz

Karnaval ruhunu yansıtan, turuncu, yeşil, sarı ve beyaz tonlarda hazırlanan kostüm tasarımlarından dereceye giren ve finale kalanların 7 Nisan’daki gala gecesindeki defileyle tanıtılacağını kaydeden Sezgek, “Genç ve yetenekli tasarımcılara fırsat verip, kendilerini gösterecekleri profesyonel bir platform oluşturan Kostüm Tasarım Yarışması’nın Nisanda Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’nı daha üst düzeylere taşıyıp, Adana’nın uluslararası düzeyde tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

"Karnavalda yine Ziyapaşa'dayız"

Ziyapaşa Bulvarı’ndaki işletmeler ve dernek olarak Nisanda Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’na en iyi şekilde ev sahipliği yapma çalışmalarının gün geçtikçe ivme kazandığını ifade eden Başkan Sezgek, 3-9 Nisan tarihleri arasında çok sayıda etkinlikle bu yıl da kutlamaların nabzını tutacaklarını belirtti.

