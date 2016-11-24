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Portekiz basını: 'İnanılmaz'

Beşiktaş'ın Benfica karşısındaki geri dönüşü Avrupa basınında geniş yer buldu.


24 Kasım 2016 11:40

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Beşiktaş, ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı Benfica karşısından 3-3 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın bu geri dönüşü Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.
Karşılaşma ile ilgili atılan bazı manşetler ve yapılan yorumlar şöyle:

UEFA'dan Liverpool benzetmesi
Karşılaşmaya internet sitesinde yer veren UEFA, Beşiktaş'ın geri dönüşünü 2005 yılında İstanbul'da oynanan Milan - Liverpool Şampiyonlar Ligi finaline benzetti. Kara Kartal'ın ilk golünü atan Cenk Tosun ise maçın adamı seçildi.

"Benfica avantajı koruyamadı"
Portekiz basınının önemli spor gazetelerinden Abola, "Benfica 3 gollük avantajını Türkiye'de koruyamadı" manşetine yer verirken, Benfica'nın ilk yarıda 3 gollük avantaj yakaladığını, ikinci yarı Beşiktaş'ın taraftarlarının da baskısı ile beraberliği yakaladığını dile getirdi.

"İnanılmaz"
Yine Portekiz basınından Record gazetesi, manşetinde, "İnanılmaz" ifadesine yer verirken, "Benfica tüm hesapları son maça bıraktı" dedi.

"Aboubakar, Benfica'yı nakavt etti"
İspanyol As Gazetesi, manşetinde, "Aboubakar'ın attığı gol Beşiktaş'a hayat verdi, Benfica'yı dağıttı" başlığını kullandı. Marca'da ise, "Aboubakar Benfica'yı nakavt etti" manşeti kullanıldı.

Namağlup vurgusu
İngiliz basınından The Sun, Beşiktaş'ın ikinci yarıda çok iyi bir futbol sergilediğini ve Benfica ile 3-3 berabere kaldığını belirtti. Daily Mail de, "Quaresma'nın rabona ortası Beşiktaş'a müthiş geri dönüşü sağladı" manşetiyle siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olmasına vurgu yaptı. 


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