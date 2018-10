Porto - Galatasaray Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Porto - Galatasaray Az Tv idman Tv şifresiz canlı

Porto - Galatasaray Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Porto deplasmanına konuk olacak.

D Grubu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 3, Porto'nun ise 1 puanı bulunuyor.

Grupta ilk maçlarda Galatasaray kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorla mağlup etmiş, Porto ise Schalke deplasmanından 1-1'lik skorla dönmüştü.

Galatasaray'da 2 eksik

Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Sarı - Kırmızılılar'da ligdeki Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan Emre Akbaba ve Lokomotiv Moskova karşılaşmasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye forma giyemeyecek.

Galatasaray'a İngiliz hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Porto maçının hakemleri açıklandı. Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Paul Tierney ile Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Galatasaray, Porto'ya gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın deplasmanda Porto ile oynayacağı maç için Portekiz'e gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, D Grubu'nda karşı karşıya geleceği Porto maçı için Portekiz'e gitti. Porto'ya hareket etmek üzere sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“Her maç en iyi sonucu almak istiyoruz”

Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi'nde her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz, hepimizin niyeti bu. Her ne kadar bu maçtan sonra 4 maç daha varsa da, her maç en iyi sonucu almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Galatasaray kafilesi özel uçakla Porto'ya hareket etti. Zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Fatih Terim ve bir futbolcu bugün TSİ 20.30'da Estadio do Dragao Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını da TSİ 21.00'de yine maçın oynanacağı statta yapacak.

Galatasaray'ın Porto ile yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya geleceği mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.