Porto - Galatasaray beIN SPORTS Canlı İzle | Galatasaray maçı şifresiz izle

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PORTO:1 GALATASARAY:0

49' Top ağlarımızda... Marega attı. 1-0

47' İkinci yarıya presle başlayan Galatasaray'da topu kapan Sinan solundan bindiren Rodrigues'e vermek istedi ancak pas şiddeti az olunca savunma araya girdi. Önemli bir fırsat kaçırdık.

Maç Başladı 46' İkinci yarı başladı

İlk yarı bitti.

45' Bir gol daha kaçırdık! Kendi yarı alanından topu alan Sinan rakip ceza alanına kadar hızlı bir şekilde gitti. Karşı karşıya pozisyondan sol çaprazdan vurdu. Casillas ayağının ucuyla golü önledi.

Sarı Kart 44' Otavio ile hava topu mücadelesine çıkan Serdar Aziz rakibine faul yaptığı için sarı kart gördü.

Sarı Kart - Serdar Aziz

Sarı Kart 42' Orta alanda hızlı çıkmak isteyen Sinan'ı durduran Militao sarı kart gördü. Sarı Kart - Éder Militã

39' Bir kez daha etkili geldik! Fernando'nun uzun pasında Onyekuru ceza alanında topu müthiş kontrol etti ve sol ayağıyla iyi vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

39' Bir kez daha etkili geldik! Fernando'nun uzun pasında Onyekuru ceza alanında topu müthiş kontrol etti ve sol ayağıyla iyi vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

38' Galatasaray gole çok yaklaştı! Rodrigues'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nagatomo vuruşunda Casillas'a takıldı. Ahlar vahlar arasın da kaçan gol...

36' Porto sağ kanadı çok etkili kullanıyor.

23' Maicon kaleye 30 metre uzaklıktan kazanılan frikikte kaleyi düşündü. Top dışarı gitti.

22' Donk ceza alanı yakınına sokulurken yerde kaldı. Karar faul. Frikik kullanacağız.

17' Sinan sağdan köşe vuruşu kullandı. Serdar yükselip kafayı vurdu ama top direğin yanından dışarı çıktı. Serdar için faul düdüğü çaldı. Rakibinin sırtına bastığını işaret etti İngiliz hakem.

16' Belhanda'nın ceza alanı dışından şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti. Korner kullanacağız.

14' Galatasaray gole çok yaklaştı! Linnes'in pasında Onyekuru sağdan bindirdi. Penaltı noktasına ortasına Sinan'ın tek vuruşun da kaleye giden top Maxi Pereira'dan döndü.

12' Sinan'ın soldan ceza alanına ortasında Casillas tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

9' Telles bu kez sağdan köşe vuruşunu kısa pasla kullandı. Brahimi ceza alanı sağ köşesinden şut denedi. Top auta gitti.

Pozisyon 7' Telles soldan köşe vuruşunu kullandı. Marega'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

4' Belhanda soldan köşe vuruşunu kullandı. Maicon kafayı vurdu ancak top auta gitti.

Pozisyon 3' Rodrigues soldan hızlı bir şekilde ceza alanına girdi. Militao son anda topa dokundu. Korner kullanacağız.

Pozisyon 2' Hızlı atakta rakip ceza alanı önünde topla buluşan Sinan kaleyi denedi. Top Casillas'ta kaldı.

Maç Başladı 1' Maç başladı! Haydi Galatasaray! Zafer gecesi olsun...

Fatih Terim: “Biz müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Biz müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz” dedi.

Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular Maicon ve Fernando ile basın toplantısı düzenledi.

Zor bir takıma karşı kazanmak için geldiklerini ifade eden Fatih Terim, “Önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, en az 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR sonuçlarında bir şey yok ama kendisinin dediği de önemli. Ağrıları olduğunu söylüyor. O yüzden yarına kadar bekleyeceğiz. Galatasaray buraya iyi oynamak, kazanmak için geldi. Defansı ve atağı aynı anda yapabilen bir takım halinde oynamamız gerekiyor. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Takım duruşumuz iyi olmalı. Hakikaten tempolu, iyi bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

“Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne rakipleriyle aynı şartlarda başlamadı”

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne diğer takımlara göre aynı şartlarda başlamadığını söyleyen deneyimli teknik adam, “Şampiyonlar Ligi'nde herkesin şunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne rakipleriyle aynı şartlarda başlamadı. UEFA'nın cezasından dolayı bir dezavantajımız var. Deplasman performansının çok üstünde duruldu. Herkes bir şeyler söylüyor. Galatasaray eğer kaybetmişse bu eleştiriye açıktır. Hobidir, fobidir futbol, bunların çok ötesinde bir oyun. Biz ancak müsaade edersek rakibimiz bize karşı hem oyun hem skor üstünlüğü sağlayabiliyor. Demek ki biz rakibimize bunu müsaade etmişiz. Onun için bu maçta bizim bir mesajımız olmalı. Biz eğer müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz” şeklinde konuştu.

Maicon: “Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum”

Sarı-kırmızılı oyuncu Maicon ise, zor bir mücadele olacağını aktararak, “Hedefimiz kazanmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak ama Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Porto'nun ligi kazanmasına sevindim. Sonuçta eskiden orada oynamıştım. Tabii ki bir takım gol yiyebilir, problemler olabilir ama önemli olan sahaya çıkınca kazanabilmek” dedi.

Fernando: “Ofansif oynayan bir takımız”

Brezilyalı futbolcu Fernando da, “Elimizden geleni yapacağız. Porto takımı çok güçlü. Burada oynamak çok zor. Ama biz kazanan taraf olmak istiyoruz. Ofansif oynayan bir takımız. Böyle olduğunda savunmada açıklar verebiliyoruz. Porto maçında da böyle oynamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Galatasaray'a İngiliz hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Porto maçının hakemleri açıklandı. Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Paul Tierney ile Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.