Porto Liverpool canlı izle ! Porto Liverpool maçını hangi kanal canlı veriyor?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto sahasında bu akşam Liverpool'u ağırlıyor. 50.948 kişi kapasiteli Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Peki Porto Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? Futbolseverlerin ayrıca merak ettikleri bir başka konu maçı TRT 1 canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

PORTO LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşması kapsamında Porto, Liverpool'u sahasında ağırlayacak. 14 Şubat Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, Tivibu Spor 3 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşma TRT 1'den ise naklen yayınlanmayacak.

İKİ TAKIM HAKKINDA BAZI İSTATİSTİKLER

Liverpool, Porto'ya karşı resmi maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bu beraberliklerin tamamı, Porto'nun ev sahipliğindeki maçlarda geldi.

İki takımın bundan önce Avrupa kupaları eleme turlarındaki tek karşılaşması 2000/01 sezonundaydı (UEFA Kupası çeyrek final). Liverpool toplamda 2-0'lık skor ile rakibini geçip sezon sonunda kupayı kazanmıştı.

Porto, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son üç maçı kaybetti (bir gol atıp, dokuz gol yediler).

Porto - Liverpool maç sonuçları

İki takım arasında bugüne kadar 4 resmi maç oynandı. 2000/2001 sezonunda UEFA Kupası'nda, 2006/2007 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takımdan gülen taraf Liverpool olmuştu. İşte iki takım arasında oynanan 4 resmi maç.

08/03/01 UEFA Porto 0 - 0 Liverpool (0 - 0)

15/03/01 UEFA Liverpool 2 - 0 Porto (2 - 0)

18/09/07 ŞMP Porto 1 - 1 Liverpool (1 - 1)

28/11/07 ŞMP Liverpool 4 - 1 Porto (1 - 1)

Porto Liverpool Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.