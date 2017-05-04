Porto Riko iflas başvurusunda bulunacak

Uzun süredir borç krizinden bulunan dışişlerinde ABD'ye bağlı olan özerk Karayip adası Porto Riko'nun Valisi Ricardo Rossello, adanın kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamadığından ötürü federal iflas mahkemesine başvuracağını açıkladı. Ülkenin başvurunun kabul edilmesi durumunda diğer ABD eyaletleri ve kentlerinden farklı bir iflas sürecine tabi tutulacağı bildirildi.

ABD yönetimi tarafından adadaki borç krizine yönelik olarak geçtiğimiz sene çıkarılan 'Porto Riko Denetim, Yönetim ve Ekonomik İstikrar Yasası' (PROMESA) çerçevesinde borç yapılandırmasına gidebilecek Porto Riko hükümeti, böylece kreditörlerinden borçlarının hafifletilmesini talep edebilecek.