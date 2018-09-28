'Porto'ya gitmeden önce böyle bir morale çok ihtiyacımız vardı'

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zor bir maç olduğunu belirten Albayrak, “3 puan almasını bildik. Çok gol kaçırdık. Sezonun rekorunu kırabileceğimiz bir maçtı. Erzurumspor'u tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Bizim için çok önemliydi. Geçen hafta puan kaybetmiştik. Bu hafta parolamız yüzde yüz 3 puandı. Onu aldık. Salı günü Porto'ya gideceğiz. Oradan da iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum. İyi hazırlandık. İyi takımız. Daha da iyi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“PORTO'YA GİTMEDEN ÖNCE BÖYLE BİR MORALE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDIR”

Akılların Porto maçında olup, olmamasının sorulması üzerine Albayrak, “Birinci dakikada direkten dönen top var. Çok müsait pozisyonlar var, atamadık. Bütün arkadaşları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Porto'ya gitmeden önce böyle bir morale çok ihtiyacımız vardır. Çok mutluyuz. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Cuma günü olmasına rağmen geldiler” diye cevap verdi.

“EMRE'NİN CİDDİ BİR ŞEYİ YOK”

Emre Akbaba'nın sakatlanıp oyundan çıkması hakkında da konuşan sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı,, “Sakatlandıktan sonra maçı bırakıp soyunma odasına koştum. Doktorlar ve kendileri ile konuştum. Darbe aldığını ama ciddi bir şey yok. İnşallah Porto maçına yetişecek. Kendi oyundan çıktığı için çok üzüldü. Daha çok maçlarımız var dedim. İyi ki hoca çıkarmış. Darbe almış, üzerine gitse kötü şeyler olabilirdi. Bize böyle futbolcular lazım. Çünkü her zaman sahada kalmak istiyor, mücadeleden kaçmıyor. Onun için hepsine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar