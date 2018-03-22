Diğer
Kategoriler

Poşetli pijama hırsızı kamerada

İstanbul Bahçelievler’de bir iç giyim mağazasına giren bir kadın önce rafları teker teker inceledi ardından yanında getirdiği poşete pijama takımlarını doldurarak çaldı. Şüpheli kadının dükkan içerisinde keşif yaptığı ve pijama takımlarını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Poşetli pijama hırsızı kamerada

22 Mart 2018 09:04
Poşetli pijama hırsızı kamerada - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre iç giyim mağazasına müşteri kılığında elinde poşetle gelen bir kadın dükkan önünde bulunan indirimli ürünleri inceledi. Ardından dükkan içerisine giren kadın hırsız pijamaların olduğu raflara yöneldi. Bir taraftan dükkan çalışanını gözetlerken bir taraftan da rafları inceledi. Fırsat bulduğu ilk anda pijamaları tek hamlede yanında getirdiği poşete tıkıştırarak çaldı. Kadın hırsız kısa bir süre daha dükkan içerisini turladıktan sonra çaldığı pijama takımlarıyla birlikte kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şüpheli kadın iç giyim mağazasına gelip indirimli ürünleri inceliyor. Ardından dükkan içerisine giren kadın burada keşif yaptıktan sonra pijama takımlarının olduğu reyonlara yöneliyor. Burada yanında getirdiği poşete pijamaları dolduran kadın şüphelinin kısa süre sonra dükkandan ayrıldığı görüntülere yansıyor.  

Ufuk Kıvık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç