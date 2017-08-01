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Posof’ta çoban bulamıyorlar

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde köylüler çoban bulamamaktan yakınıyorlar.

Posofta çoban bulamıyorlar

01 Ağustos 2017 08:54

Gençlerin fabrikalarda çalışmak için sürekli büyükşehirlere göç ettiği Posof’ta köyde kalan yaşlılarda mevcut hayvanlarını otlatmakta güçlük çekiyorlar. Az da olsa köylerden yaylalara çıkanların olduğu ilçede hayvanları otlatacak çoban olmadığı için köylüler sırayla çobanla yapmak zorunda kalıyorlar.

Urema yaylasında Yurtbaşı köyünden 69 yaşında ki İlhan Doğru eşiyle yaylaya çıkarak köye ait hayvanları otlatıyorlar. Diğer yaylada olanlar gibi onlarında çobanı olmadığı için büyükbaş hayvanlarını kendileri otlatıyor. Doğru, dana otlatma sırasının kendisine geldiği için İnegöl’de yaşayan kızının da gelerek kendisine yardım ettiğini söyledi.

Köylüler, tabiatın güzelliği, havanın temizliği karşısında çoban bulamadıkları için zor durumda kaldıklarını dile getirdiler. 

Halil İbrahim Ataman

Etiketler: ardahan, çoban, Posof


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