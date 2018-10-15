Posof'ta trafik kazası: 2 yaralı...

Kaza, Posof ilçesine 2 kilometre mesafedeki uluslararası yolda meydana geldi. İddiaya göre, Ardahan merkezden Posof ilçesine düğün için gitmekte olan N.K. idaresindeki 35 UD 830 plakalı otomobil ile ilçeye 2 kilometre mesafedeki virajlı yola geldiği sırada karşı yönden gelen U.Ü idaresindeki 75 AJ 506 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da ağır hasar meydana gelirken, kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili olarak Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.