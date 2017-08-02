Postacıya bıçaklı saldırı!

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesinde bulunan PTT şubesinde geçici görevle çalışan evli ve 3 çocuk babası Aydoğan Yıldız (47) Y.K.'nın (17) bıçaklı saldırısı sonucu karın bölgesinden yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyatı başarılı geçerek serviste tedavisi devam eden Aydoğan Yıldız'ı Türk Haber- Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Postacı bıçaklanma olayını anlattı

Postacı Aydoğan Yıldız tebligat yaptıktan sonra iş yerine döndüğünde yaşadıklarını dile getirerek, "İçeriye girdi yakama sarılarak 'Benim tebligatı muhtara niye vermedin, evime niye getirdin?' diyerek tepki gösterdi. Elini yakamdan çekmesini istedim. Beni bırakması için itelerken beni bıçakladı. İş yerini kitleyerek arabama binerek 112 Acil servise yakın olduğu için gittim. Oradan da hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.

"PTT çalışanı bıçaklı saldırıda ölümden döndü"

Hastane ziyaretinden sonra PTT Tokat Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Türk Haber- Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, postane çalışanın yaşanan bıçaklı saldırıda ölümden döndüğünü ifade ederek,"Korunaksız emniyetsiz güvenlik tedbirlerinin alınmadığı yerlerde yapılan iş yerlerinin bu derece sağlıksız sıkıntılı güvenlik sorunu oluşturduğunu PTT yönetimine defalarca söyledik. Bu arkadaşımız sadece 7201 sayılı tebligat kanunu yerine getirmek yükümlüdür. Bundan dolayı da bu bıçaklama olayı gerçekleşmiştir" dedi.

'Bak postacı geliyor' şarkıları ile karşılanan postacıların son yıllarda tebligatlar nedeniyle saldırıya maruz kaldığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Bu tebligatların içerisinde ya ceza makbuzu çıkmaktadır, ya icra makbuzu yada mahkeme celbi çıkmaktadır. Dolayısı ile postacılar sadece görevini yapıyor. Bu görev esnasında dahi korunmayan arkadaşlarımızı koruyacak bir mekanizmanın oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

Y.K.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nurhan İçmez

