Olay Zonguldak Alaplı PTT Şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı’da emekli maaşını çeken Zühre B., ardından PTT Şubesine giderek elektrik faturasını ödemek istedi. Ev hanımı Zühre B., kendisine sıra gelmesi için postane içinde bulunan koltukların bir tanesinde oturarak yakını ile telefon görüşmesine başladı. Zühre B.'yi postaneye kadar takip eden R.A (48) müşteri gibi davranarak daha önce gözünü kestirdiği mağdurun yanına oturdu.

Kamera görüntülerine göre R.A.; rahat tavırlarla elini kadının cebine attı. Mağdurun cebinden sol eliyle 500 TL'yi el çabukluğuyla saniyeler içerisinde alan R.A., aynı sakinlikle şubeden ayrıldı. Veznede sıra kendisine geldiğinde parasının çalındığını fark eden Zühre B. durumu polise bildirdi. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen asayiş ekipleri; R.A.'nın izine rastladı. Gözaltına alınan R.A., işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekipleri son zamanlarda artan tırnakçılık olayları ile ilgili esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ERTUĞRUL YÜKSEL