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Potada ertelenen maçların programı belli oldu

Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımları; Anadolu Efes, Banvit, Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe’nin ertelenen maçlarının programı belli oldu.

Potada ertelenen maçların programı belli oldu

29 Nisan 2017 14:02

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’ni Avrupa Kupaları’nda temsil eden Anadolu Efes, Banvit, Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe’nin ertelenen lig maçlarının tarihleri belli oldu. Buna göre 30 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı, ileri bir tarihe ertelendi. Açıklanan maçların programı şöyle:

Yarın

18.00 Anadolu Efes - Fenerbahçe (28. hafta)

3 Mayıs Çarşamba

19.00 Treabzonspor Medical Park - Fenerbahçe (27. hafta)

21.00 Darüşşafaka Doğuş - Galatasray Odeabank (28. hafta)

4 Mayıs Perşembe

19.00 Uşak Universitesi Muratbey Uşak - Banvit (28. hafta)

Etiketler: Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Türkiye


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