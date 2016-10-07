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Potada heyecan başlıyor

Spor Toto Basketbol Liginde yeni sezon, 8-9 Ekim’de oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.

Potada heyecan başlıyor

07 Ekim 2016 10:44

2016-2017 sezonu Spor Toto Basketbol Ligi, yarın ve 9 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk yarısı 23 Ocak Pazartesi sona erecekken, ikinci yarı 28 Ocak Cumartesi başlayacak. Normal sezon 15 Mayıs Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla bitecek ve ligde ilk 8 sırayı alan takımlar play-off’ta mücadele edecek.

SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Spor Toto Basketbol Ligi 2015-2016 sezonunda finalde Anadolu Efes’i 4-2’lik seri ile geçen Fenerbahçe şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler şampiyonluk ile kupayı müzesine 7. kez götürürken, son 10 yılda 6. şampiyonluğunu kazandı. Finalin ‘En Değerli Oyuncusu’ (MVP) ise Fenerbahçe’nin İtalyan oyuncusu Luigi Datome seçildi.

LİGİN YENİ TAKIMLARI: TOFAŞ VE BEST BALIKESİR

Geçtiğimiz sezon Torku Konyaspor ve Türk Telekom, bir alt lige düştü. Basketbol 1. Ligi’nden Spor Toto Basketbol Ligi’ne yükselen ekipler ise Tofaş ve Best Balıkesir oldu. 2014-2015 sezonunda ligden düşen Tofaş, bir senenin ardından tekrar üst lige yükseldi. Bursa ekibinin 1999 ve 2000 yıllarında lig şampiyonluğu da bulunuyor. Best Balıkesir ise ligde ilk defa mücadele edecek. Balıkesir ekibi Spor Toto Basketbol Ligi’nin 57. farklı ekibi oldu.

EN ÇOK ANADOLU EFES ŞAMPİYON

1966-1967 sezonu ile başlayan ligde ilk şampiyon Altınordu oldu. Basketbol Ligi’nde en çok şampiyonluk yaşayan ekip ise 13 şampiyonluk ile Anadolu Efes. Efes, 2009 finalinde Fenerbahçe’yi mağlup ettiği sezondan beri şampiyon olamıyor. Spor Toto Basketbol Ligi’nde bugüne kadar şampiyon olan takımlar şöyle:

Anadolu Efes: 13 (1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009)

Eczacıbaşı: 8 (1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989)

Fenerbahçe: 7 (1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016)

Galatasaray: 5 (1969, 1985, 1986, 1990, 2013)

İstanbul Teknik Üniversitesi: 5 (1968, 1970, 1971, 1972, 1973)

Ülkerspor: 4 (1995, 1998, 2001, 2006)

Beşiktaş: 2 (1975, 2012)

Tofaş: 2 (1999, 2000)

Pınar Karşıyaka: 2 (1987, 2015)

Altınordu SK: 1 (1967)

Muhafızgücü: 1 (1974)

İLK HAFTA PROGRAMI

Ligde ilk hafta programı ise şöyle:

Yarın

15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Trabzonspor Medical Park

16.00 Rönesans TED Ankara Kolejliler - Beşiktaş Sompo Japan

18.00 Pınar Karşıyaka - Banvit

18.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Gaziantep Basketbol

19.00 Darüşşafaka Doğuş - Tofaş

...

9 Ekim Pazar

15.00 Muratbey Uşak Sportif - Fenerbahçe

17.00 Galatasaray Odeabank - Best Balıkesir

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes


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