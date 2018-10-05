Potada ilk hafta derbi heyecanı

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk ediyor. Yarın 17.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi karşılaşmasını Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile oynadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibine 65-62 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 24 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile mücadele ederek, takımı adına en etkili isim oldu.

Fenerbahçe yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında şu sonuçları aldı:

Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı

Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe

AX Milan 79-74 Fenerbahçe

Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe

Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe

Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan

Fenerbahçe 86-76 CSKA

Fenerbahçe 94-92 Maccabi

Panathinaikos 85-80 Fenerbahçe

Beşiktaş'ta son durum

Beşiktaş, bu yaz takımın başına Sırp çalıştırıcı Dusko Ivanovic'i getirirken, kadrosunu Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Dusan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimlerle güçlendirdi.

Beşiktaş, hazırlık döneminde şu sonuçları aldı:

Beşiktaş 70-58 Cibona

Beşiktaş 79-81 Petrol Olimpija

Beşiktaş 78-62 Zlatorog Lasko

Beşiktaş 82-69 KK Sencur

Beşiktaş 66-78 Lokomotiv Kuban

Beşiktaş 88-82 Zenit St. Petersburg

Beşiktaş 82-88 AEK

Beşiktaş 77-80 Afyon Belediyespor

Fenerbahçe galibiyet sayılarında önde

Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde bugüne kadar 107 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 66 galibiyet ederken siyah-beyazlılar 41 kez parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 16 lig karşılaşmasını da kazanmasını bildi.

Ozan Buğra Koşar