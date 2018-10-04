Potada perde derbilerle açılıyor

2018-2019 sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde heyecan yarın başlıyor. Ligin ilk maçında yeni takımlar Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor karşı karşıya gelecek. İlk hafta derbi maçlarına da sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlarken, Galatasaray ise Anadolu Efes'i misafir edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Banvit ile Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta programı şöyle:

YARIN

19.00 Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor

6 EKİM CUMARTESİ

13.00 Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol

15.15 Pınar Karşıya - TOFAŞ

17.30 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

20.00 İstanbul BBSK - Trabzonspor (Ligden çekildi)

7 EKİM PAZAR

13.00 Adatıp Sakarya BŞB - Türk Telekom

15.15 Galatasaray - Anadolu Efes

17.30 Banvit - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

İLK YARI 14 OCAK'TA TAMAMLANACAK

Ligde yeni sezon yarın oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Ocak 2019'da tamamlanacak. İkinci yarısı 26 Ocak'ta başlayacak ligde normal sezon 12 Mayıs 2019'da sona erecek. All-Star organizasyonu ise 20 Ocak 2019'da yapılacak. Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek. Play-off serilerinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alan takımlar, tur atlayacak. Final müsabakalarında ise 4 galibiyet alan ekip, sezonun şampiyonu olacak.

YABANCI SAYISI 5'E DÜŞTÜ

Bu yıl alınan kararla Basketbol Süper Ligi'nde yabancı kuralı değişti. Türkiye Basketbol Federasyonu, 6 olan yabancı oyuncu sayısını 5'e düşürdü. Bu yeni kural Süper Lig'de bu yıldan itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak.

İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

İlk defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonu itibariyle 53. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu finalde Galatasaray'ı yenen Altınordu oldu. 1978-1979 sezonunda statü değişikliğine gidilerek, ligi ilk beş sırada tamamlayan takımların play-off maçları oynamasına karar verildi. Play-off usulünün ilk şampiyonu da o dönemki adıyla Efes Pilsen oldu.

LİGİN YENİ EKİPLERİ

Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmaya Türk Telekom ve Afyon Belediyespor hak kazandı. Ligden çekilme kararı alan Eskişehir Basket'in yerine Bahçeşehir Koleji dahil edildi. Ligin başlamasına az bir zaman kala Trabzonspor da ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, final serisinde Tofaş'ı 4-1'le geçerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3., toplamda 9. lig şampiyonluğunu kazanırken, Başantrenör Zeljko Obradovic de 4. zaferini yaşadı. Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Brad Wanamaker de final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Basketbol Süper Ligi'nin köklü iki kulübü Galatasaray ile Beşiktaş Sompo Japan'ın şampiyonluk hasretleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2013 yılında kupayı müzesine götürmüştü. Siyah-beyazlılar ise en son 2012 yılında şampiyon oldu. Bu iki takımın son şampiyonluklarında ise başantrenörün Ergin Ataman olması dikkat çekti.

EN ÇOK ŞAMPİYON 13 KEZ İLE ANADOLU EFES

1966-1967 sezonunda Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi adı ile kurulan ligin ilk şampiyonluğunu Altınordu Basketbol Takımı kazandı. Basketbol Süper Lig'de en çok şampiyon olan takım ise 13 kez ile Anadolu Efes olurken, İstanbul ekibi 2009 yılından beri şampiyonluk yaşamıyor. Efes'i 9 şampiyonluk ile Fenerbahçe takip ederken, şu an ligde yer almayan Eczacıbaşı'nın ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ve şampiyon olduğu yıllar şöyle:

Anadolu Efes: 13 (1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009)

Fenerbahçe: 9 (1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018)

Eczacıbaşı: 8 (1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989)

Galatasaray: 5 (1969, 1985, 1986, 1990, 2013)

İTÜ: 5 (1968, 1970, 1971, 1972, 1973)

Ülkerspor: 4 (1995, 1998, 2001, 2006)

Beşiktaş: 2 (1975, 2012)

Tofaş: 2 (1999, 2000)

Pınar Karşıyaka: 2 (1987, 2015)

Altınordu SK: 1 (1967)

Muhafızgücü: 1 (1974)

BAŞANTRENÖR OLARAK EN FAZLA AYDAN SİYAVUŞ ŞAMİYON OLDU

Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan Başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Aydan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 kez de Anadolu Efes (Efes Pilsen) olmak üzere toplam 7 kez şampiyon oldu. Ligde faal antrenörlerden Fenerbahçe'yi çalıştıran Zeljko Obradovic'in 4, Anadolu Efes'in başında olan Ergin Ataman'ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor.