Spor Toto Basketbol Ligi’nin 1. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park’ı 97-69’luk skorla mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx
Demir İnşaat Büyükçekmece: Barış x, Mutlu x 3, Burak xx 5, Stipanovic xx 11, Hannah xx 5, Tayfun xx 11, Eldringe xx, 11 Hayes xx 19, Caloiro xx 15, Seawright xx 13
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Trabzonspor Medical Park: Lee xx 8, Caleb Green xx 12, Hardy xxx 13, Nikolov x 2, Mustafa x, Erol xx 8, Dusan x, Jamaal Wright xx 12, Ozan x, Kadji xx 8, Moody xx 6
Başantrenör: Sergey Bazarevic
1. Periyot: 24-21 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
Devre: 53-41 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 79-58 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)