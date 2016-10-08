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Potada Trabzonspor mağlubiyetle başladı

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 1. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park’ı 97-69’luk skorla mağlup etti.

Potada Trabzonspor mağlubiyetle başladı

08 Ekim 2016 17:48

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 1. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park’ı 97-69’luk skorla mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx

Demir İnşaat Büyükçekmece: Barış x, Mutlu x 3, Burak xx 5, Stipanovic xx 11, Hannah xx 5, Tayfun xx 11, Eldringe xx, 11 Hayes xx 19, Caloiro xx 15, Seawright xx 13

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Trabzonspor Medical Park: Lee xx 8, Caleb Green xx 12, Hardy xxx 13, Nikolov x 2, Mustafa x, Erol xx 8, Dusan x, Jamaal Wright xx 12, Ozan x, Kadji xx 8, Moody xx 6

Başantrenör: Sergey Bazarevic

1. Periyot: 24-21 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)

Devre: 53-41 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 79-58 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)

Etiketler: Tranzonspor


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