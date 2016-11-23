Salon: Ankara Arena
Hakemler: Vladan Sundic xx, Ivana Ivanovic xx, Sergii Tyslenko xx.
Türkiye: Olcay Çakır xxx, Tuğçe Canıtez x, Pınar Demirok xx, Pelin Bilgiç xxx, Bahar Çağlar xx, Ayşe Cora x, Tilbe Şenyürek xxx, Hülya Çoklar xx, Melis Gülcan xx, Cansu Köksal xx, Ayşegül Günay xx, Esra Ural xx.
Başantrenör: Ekrem Memnun
Romanya: Ioana Ghizila x, Hanna Demeter x, Andreea Filip x, Sonia Ursu xx, Annemarie Godri -Parau xx, Dora Ardelean x, Gabriela İrimia xx, Alina Craciun xx, Andreea Hutanu xx, Ashley Walker xx, Ancuta Stoenescu xx, Gabriela Marginean xxx
Başantrenör: Miroslav Popov
1. Periyot: 17-16 (Türkiye lehine)
Devre: 34-27 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 44-45 (Romanya lehine)