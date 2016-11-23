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Potanın Perileri Romanya’yı devirdi

2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle H Grubu'nda ilk sırada yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı kendi evinde Romanya ile karşılaştı. Ay yıldızlı takım mücadeleden 64-54 puan galibiyetle ayrıldı.

Potanın Perileri Romanyayı devirdi

23 Kasım 2016 22:13

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Vladan Sundic xx, Ivana Ivanovic xx, Sergii Tyslenko xx.
Türkiye: Olcay Çakır xxx, Tuğçe Canıtez x, Pınar Demirok xx, Pelin Bilgiç xxx, Bahar Çağlar xx, Ayşe Cora x, Tilbe Şenyürek xxx, Hülya Çoklar xx, Melis Gülcan xx, Cansu Köksal xx, Ayşegül Günay xx, Esra Ural xx.
Başantrenör: Ekrem Memnun
Romanya: Ioana Ghizila x, Hanna Demeter x, Andreea Filip x, Sonia Ursu xx, Annemarie Godri -Parau xx, Dora Ardelean x, Gabriela İrimia xx, Alina Craciun xx, Andreea Hutanu xx, Ashley Walker xx, Ancuta Stoenescu xx, Gabriela Marginean xxx
Başantrenör: Miroslav Popov
1. Periyot: 17-16 (Türkiye lehine)
Devre: 34-27 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 44-45 (Romanya lehine) 

Etiketler: FIBA


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