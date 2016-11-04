Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli oyuncu Alper Potuk, çok önemli ve değerli bir 3 puan aldıklarını belirterek, “Manchester United gibi bir dünya devini evimizde zaman zaman çaresiz bıraktık. Daha farklı skor da olabilirdi. Bunu biz taraftarımızla yaptık, taraftarımıza borçluyuz diyebilirim. Onları çok özlemiştik, bu sezon ilk defa böyle bir atmosferde oynadık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da devam ederler. Bizim çok ihtiyacımız var onlara. Onlarla birlikte maçlar kazanmaya devam ederiz” dedi.

“Gruptan çıkacağımıza inanıyorum”

Avrupa maçını ve lig maçını ayrı ayrı düşündüklerini dile getiren yıldız oyuncu, “Bu maçı kazanmak çok önemliydi bizim için. Gruptan çıkmak adına yüzde yüz kazanmamız lazımdı. Feyenoord ile berabere kalmıştık deplasmanda. İnşallah önümüzdeki maçta Zorya’yı devirip gruptan çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Akhisar maçından da 3 puanla döneriz”

“2 gün sonra çok önemli bir deplasmana çıkıyoruz” diyen Alper Potuk, “Ligin zor deplasmanlarından bir tanesi Akhisar. Bu gece galibiyetimizi kutlayalım, yarından itibaren Akhisar maçına konsantre olup oradan da 3 puan ile döneriz. İyi bir konsantre ile kazanacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Önemli olan sahada olmak”

“Orta sahada mı kanatta mı kendini daha iyi hissediyorsun?” sorusu üzerine ise Alper, “Bu sorulara verdiğim cevap hep aynıydı; üstünüzde Fenerbahçe forması var, nerede oynadığın önemli değil diye düşünüyorum. Önemli olan sahada olmak” diye cevap verdi.

“Elimden geldiğinde hocanın dediklerini yapmaya çalıştım”

Maçtan önce hoca ile yaptığı konuşma hakkında da açıklamalarda bulunan Alper Potuk, “Defansa çok yardım etmemi istedi, top bizdeyken de hücuma desek vermemi istedi. Ben de elimden geldiğince bunları yapmaya çalıştım.

Kaan Ülker

