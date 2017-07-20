Diğer
Kategoriler

Power Group ailesine yeni kanal eklendi

Türkiye’nin en zengin müzik platformlarından Power Group'a yeni bir radyo kanalı Power POP eklendi.

Power Group ailesine yeni kanal eklendi

20 Temmuz 2017 13:05

Türkiye’nin en zengin müzik platformlarından Power Group'a yeni bir radyo kanalı Power POP eklendi. Yapılan açıklamada müzikseverlerin vazgeçilmez adresi olacak Power POP, R’nBesk, hiçbir yerde duyulmamış remixler ve tüm yeni Türkçe müzik akımlarını içinde barındırıyor. Power Group’un en genç radyosu Power POP, Türkçe hit müzik aşıkları ve parti tutkunlarını aynı frekansta buluşturuyor.

Radyoların en popüleri olmaya aday Power POP, İstanbul’da 101, Ankara, İzmir, Marmaris, Bodrum ve Antalya’da 99.5, Balıkesir ve Bursa’da 94.7, Eskişehir’de 90.4, Gaziantep’te 96.3, Konya’da 93.7, Kayseri’de 98.5 frekansında sizi bekliyor.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!