Power Group ailesine yeni kanal eklendi

Türkiye’nin en zengin müzik platformlarından Power Group'a yeni bir radyo kanalı Power POP eklendi. Yapılan açıklamada müzikseverlerin vazgeçilmez adresi olacak Power POP, R’nBesk, hiçbir yerde duyulmamış remixler ve tüm yeni Türkçe müzik akımlarını içinde barındırıyor. Power Group’un en genç radyosu Power POP, Türkçe hit müzik aşıkları ve parti tutkunlarını aynı frekansta buluşturuyor.

Radyoların en popüleri olmaya aday Power POP, İstanbul’da 101, Ankara, İzmir, Marmaris, Bodrum ve Antalya’da 99.5, Balıkesir ve Bursa’da 94.7, Eskişehir’de 90.4, Gaziantep’te 96.3, Konya’da 93.7, Kayseri’de 98.5 frekansında sizi bekliyor.

