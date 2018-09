'Powerbank' sayısı telefonu geçti

Akıllı cep telefonlarının en büyük problemlerinden olan telefon şarjının çabuk tükenmesi, vatandaşları Türkçesi "güç deposu" anlamına gelen powerbank kullanmaya itiyor. Harici batarya olarak kullanılan ürünler 7'den 70'e tüm vatandaşlardan ilgi görüyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılında ithal edilen powerbank sayısı ithal edilen telefon sayısını geçti. Vatandaşlar telefon bataryalarının güç düşüklüğünden şikayetçi olurken, yetkililer ise cüzdan şeklinde bile üretilebilen powerbankların kalitesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Powerbank kullanımının artması hakkında açıklamalarda bulunan işletmeci Hasan Salih Altsoy, ürünün daha çok gençler tarafından talep edildiğini aktardı. Powerbankların anahtarlık ve cüzdan şeklinde bile üretildiğine değinen Altsoy, “Powerbank taşınabilir şarj aleti anlamına geliyor. Teknolojik ürünler şu an çok fazla şarja dayalı olduğu ve insanlara bu yetmediği için bir nevi yedek batarya olarak da düşünebiliriz bunu. Zaten günümüzde teknoloji çok önemli bir yerde. Evden çıkarken anahtar, cüzdan düşünüldüğü gibi zaman artık powerbank de düşünülüyor. Powerbank o kadar önemli bir hal almaya başladı ki hayatımızda anahtarlık şeklinde, cüzdan şeklinde powerbanklar üretilmeye başlandı ve bunların satışları devam ediyor hala. Çok yoğun talep var. Özellikle genç nesilde daha fazla. Aşırı internet ve telefon kullanımı olduğu için bataryaların güçleri yetmiyor artık. O yüzden powerbanklara çok yoğun ilgi var bu sıralar” ifadelerini kullandı.

“Alınan ürünlerde kalite çok önemli”

Yan sanayi olarak üretilen ve kalitesiz olan ürünlerin ciddi zararlara yol açtığını vurgulayan Altsoy, vatandaşları bu ürünler hakkında uyardı. Telefon üreticilerinin düşük güçlü bataryalar kullanılmasına da değinen Altsoy, “Her üründe olduğu gibi kalite çok önemli. Yan ürünler alındığı zaman maalesef tatsız olaylarla karşılaşabiliyoruz; patlama, çatlama, prizdeyken yanma gibi. Böyle çok haber okuyoruz mesela evde yangın çıkıyor prizden, bütün evi bile sarabiliyor. O yüzden alınan ürünlerde kalite çok önemli. Garantili, kaliteli ürünler alınmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Sıfır cihazlarda, sıfır telefonlarda firmalar yüksek batarya kapasitesi kullanabilecek durumdayken bunu yapmıyorlar. Günümüzde herhangi bir firma 6000 miliampere kadar bataryalı telefon üretebiliyorken daha fazla rağbet gören firmalar 2000-2500 miliamperlik bataryalar kullanıyorlar. Bu çok yanlış, firmalar bunu yükseltebilir. 5000 miliamperlik bir batarya koyarsan sabahtan akşama kadar yoğun bir şekilde kullanacağın telefon bile seni idare edebilir. Günümüz teknolojisinde zaten şarj süresi artık bir gün. Bir gün şarjı giden bir telefon iyi durumda demektir. O yüzden kullanımı kolay sağlayacak, yüksek miliamperli bataryalar çok daha sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Mecburen bunları kullanmak zorunda kalıyoruz”

Kaan Kasapoğlu adlı öğrenci ise, telefon yerine daha çok bu ürünü kullandıklarından dert yandı. Kasapoğlu, “Powerbank şu an maalesef ki kullanıyorum. Bu bence telefon firmalarının suçu. Çünkü telefonlarımızdaki batarya kapasitesi az olduğu için mecburen bunları kullanmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki biz de biliyoruz hatalı bir şey yaptığımızı ama mecburen kullanmak zorundayız. Ben telefonumu aktif olarak kullanan biriyim ve telefonumda üst modellerden ama maalesef en fazla 8-10 saat şarjı götürebiliyor. Normal bir insanın hayatı 8-10 saat olabilir ama biz genç insanlar olduğumuz için daha uzun süre dışarıda oluyoruz. Mecburen bu yüzden de powerbank kullanmak zorunda oluyoruz yani. Elimiz, ayağımız oldu desek yeridir. Telefon yerine şu an daha çok powerbank kullanır duruma geldik. İnsanlar bunun farkında mı bilmiyorum ama şu an daha çok powerbank kullanıyoruz aslında” ifadelerini kullandı.

Ersin Gökdağ - Oğuzhan Demir