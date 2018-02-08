Powerlifting Şampiyonası'nda kıyasıya rekabet

Merkezi sinir sisteminin sonuna kadar zorlandığı ve sporcuların kendi ağırlıklarının üç katı kadar ağırlık kaldırdığı Powerlifting, Türkiye'de gittikçe yaygınlaşıyor. Kadın sporcuların da yoğun ilgisinin gözlendiği ‘Türkiye Powerlifting Şampiyonası'nın üçüncüsü bu yıl İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 300'e yakın sporcunun katıldığı yarışmada dereceye giren sporculara sponsorlardan hediye çekleri, kupalar ve madalyalar takdim edildi.

Şampiyonada “full meet” olarak adlandırılan toplam kategoride kadınlarda İlkin Sevgi İşler “Şampiyonlar Şampiyonu” unvanını alırken, Simten Güvencer ikinci, Pelin Baykal ise üçüncü oldu. Erkeklerde Cenk Koçak zirveye çıkarken, Sinan Cingilli ikinci, Talha Çetin ise üçüncü oldu.

Türkiye Powerlifting Derneği Başkanı Gürhan Gürler şampiyona için kendilerini ağırlayan İstanbul Aydın Üniversitesi’ne çok teşekkür ettiklerini dile getirerek, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz şampiyonada ilk yıldan bu yana katılım hızlı bir şekilde artıyor. Bu yıl 300’e yakın sporcumuz şampiyonaya katılım gösterdi. Bunun yanı sıra powerlifting sporunda bütün dünya tarafından ‘en güçlü’ sıfatını almış Rus sporcu Dmitry Nasonov ve bench press kaldırışlarla dünyada nam salmış Gürcü sporcu Giorgi Kavtaradze yarışmada misafirimiz oldu. Keyifli ve güzel bir katılım oldu. Gelecek sene daha fazla katılımcı ile devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

“En uzun süre yapılabilen spor dalı”

Powerlifting sporuna 10 yıldan bu yana aktif bir şekilde devam eden Gürler, powelifting ile ilgili de kısaca, “Minimum 12 yaşından en fazla 82 yaşına kadar bu sporu yapabilirsiniz. Yani powerlifting, dünyada en uzun süre yapılabilen spor dalı. 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Uzaktan bakıldığı zaman güç sporları daha zor ve handikaplı sporlar olarak gözükse de esasında çok uzun yıllar icra edebileceğiniz ve vücudunuzun dinç kalabilmesine büyük katkı sağlayacak bir spor. Kadınların da çok fazla bu sporu tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Yarışmalarda dört Türkiye rekorunun kırıldığını da ifade eden Türkiye Powerlifting Derneği Başkanı Gürhan Gürler, powerlifting sporunun ülkemizde gelişerek yoluna devam ettiğini belirtirken, tüm sporseverleri 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan WRP Avrasya Powerlifting Şampiyonası’na beklediklerini ifade etti.