Poyraz bebeğin şüpheli ölümü

Seyhan ilçesindeki Meydan Mahallesi'nde yaşayan Mahmut (25) ve Şehrinaz (26) Ekici çiftinin tek çocuğu 6 aylık Poyraz Ekici, 2 gün önce kusma şikayetiyle kamuya ait bir çocuk hastanesine götürüldü.

İddiaya göre, Poyraz bebekle ilgilenen doktor fiziki muayenenin ardından ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaç yazarak bebeği taburcu etti. Poyraz bebek muayeneden bir gün sonra ilaçları verildikten sonra hayatını kaybetti.

Poyraz bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Baba Mahmut Ekici, çocuğunun hastalığının tespit edilememesinde doktorun ihmali bulunduğunu öne sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Ekici, “Bir şeyi yok diye gönderdi bizi. Eğer o doktor işini ihmal etmeseydi, kan tahlili ve diğer tahlilleri yapsaydı bir şey olmayacaktı. Yetkililer kendilerini benim yerime koysunlar ona göre müdahale yapsınlar.”

İlgili kamu hastanesi, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Nuri Pir - Umutcan İşledici