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'Poyraz Karayel' dizisinde izleyiciyi yıkan haber

"Poyraz Karayel" dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dizinin 1 Mart'ta final yapacağı duyuruldu.

Poyraz Karayel dizisinde izleyiciyi yıkan haber

12 Şubat 2017 22:14

Ekranların sevilen dizisi "Poyraz Karayel"den hayranlarını yıkan haber geldi. Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mart'ta dizinin son bölümünün yayınlanacağı izleyicilere duyuruldu.

Dizinin Instagram hesabından, dizinin yapım şirketi "Limon Film" tarafından yapılan açıklamanın görseli paylaşıldı.

İşte "Limon Film" tarafından yapılan açıklama:

Sevgili Poyraz Karayel'ci...

7 Ocak 2015'te yayına başlayan Poyraz Karayel, 1 Mart 2017'de son kez yayına gelecek. 82 bölüm boyunca, oyuncuları, yazarları, müzisyenleri, teknizk ekibi ve izleyici ile beraberce oluşturduğumuz "Poyraz Karayel" efsanesi için hepinizin emeğine sağlık.

Yeni projelerde görüşmek üzere herkese sonsuz teşekkür ederiz...

İşte Poyraz Karayel hesabından yapılan paylaşım:

Etiketler: Poyraz Karayel, Poyraz Karayel final


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