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Poyraz'ın 'mavi ışığı' 4 yaşındaki Hatice Kübra’ya ışık veriyor

Antalya’da 'mavi ışık' hastalığıyla mücadele ederken babasından aldığı karaciğerle hayata tutunan 2 yaşındaki Poyraz'a nakil öncesi tedavi süreci için hediye edilen fototerapi cihazı Konya’da aynı hastalıktan kurtulmaya çalışan 4 yaşındaki Hatice Kübra’ya bağışlandı. Poyraz’ın mavi ışığı şimdi Hatice’nin odasına ışık veriyor.

Poyrazın mavi ışığı 4 yaşındaki Hatice Kübraya ışık veriyor

20 Kasım 2016 11:52
Poyraz'ın 'mavi ışığı' 4 yaşındaki Hatice Kübra’ya ışık veriyor - Tıkla İzle

Antalya’da "Mavi ışık" diye bilinen "Crigler Najjar" hastalığı nedeniyle günde 10-12 saat ışık tedavisi görmek zorunda olan Poyraz’a, devlet hastanelerinde yer bulamayınca şarkütericilik yapan baba Servet Ergün, 10 bin liralık cihazı sanayide 500 liraya imal etmişti. Küçük Poyraz’ın hikayesinin tüm Türkiye’ye yayılmasının ardından hastanede yer bulunmuş, bir medikal firması da evinde tedavi görebilmesi için küçük çocuğa fototerapi cihazı hediye etti. Sağlığına kavuşabilmesi için karaciğer nakli olması gereken Poyraz’a birçok kişi ülke genelinden verici oldu. Aşırı kilolarında dolayı oğluna verici olamayan baba Servet Ergün, kısa sürede verdiği kiloların ardından Poyraz’a, geçen eylül ayında karaciğerini bağışladı. Şu an 2 yaşına giren Poyraz, yaşıtları gibi koşuyor, oynuyor, etrafına gülücükler saçıyor. Küçük Poyraz’ın en iyi arkadaşı ise dükkanlarına gelen küçük bir kedi yavrusu oldu.

"Hatice'ye ışık"
Nakilden önce evinde tedavi görebilmesi için Poyraz’a hediye edilen fototerapi cihazı ise, baba Servet Ergün tarafından Konya’da aynı hastalığa yakalanan 4 yaşındaki Hatice Kübra Tanrıverdi’ye bağışlandı. Poyraz’a umut olan cihaz şimdilerde ise Hatice Kübra’ya ışık veriyor.

"Poyraz'ın ışığı Hatice'nin odasını aydınlatıyor"
Poyraz’ın artık sağlıklı bir bebek olduğunu ve fototerapi cihazına ihtiyaç duymadığını dile getiren Servet Ergün, “Mavi ışığı ihtiyacı olan bir aileye hediye edeceğimi söylemiştim. Konya’dan ihtiyacı olan bir aile bana ulaştı. O ailenin kızları 4 yaşındaki Hatice Kübra Tanrıverdi’yi gördük. O da her gün mavi ışıkta kalması gerekiyor. Mavi rengi artık biz unutmayı istiyoruz. Bir tanıdıkla mavi ışık cihazını Konya’ya gönderdim. Poyraz’ın mavi ışığı şimdi Hatice’nin odasını aydınlatıyor. İnşallah Hatice kızımızı da bembeyaz ışıklar içinde görürüz” dedi.

"Poyraz sağlığına kavuştu"
Poyraz’ın artık sağlığına kavuştuğunu belirten Ergün, “Eskiden Poyraz 14 saat mavi ışıkta kalırdı. Dışarıda fazla kalamazdık. Hem evdeydik. Karaciğer nakli olalı bir yıl oldu. Sürekli dışarıdayız artık. Parklarda oynuyoruz, denizde yüzüyoruz. Dilediğimiz yerde istediğimiz kadar kalabiliyoruz. Artık Poyraz’ın sağlık sorunu yok. Nakil olduğu için Poyraz sadece ilaçlarını kullanacak. Normal bir çocuktan farkı yok. Çok mutlu ve huzurlu bir aileyiz” dedi.
Baba Servet Ergün, kendilerinden desteklerini esirgemeyen tüm Türkiye’ye teşekkür ederek, herkesin organ bağışında duyarlı olmasını istedi.

"Hatice de kurtulacak"
Anne Zeliha Ergün ise Poyraz’ın sağlığa kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, zor günlerin geride kaldığını kaydetti.
Mavi ışığı Konya’da Poyraz’ın hastalığı ile mücadele eden 4 yaşındaki Hatice Kübra Tanrıverdi’ye hediye ettiklerini dile getiren Ergün, “Eşim zaten Poyraz’ın sağlığına kavuşmasının ardından mavi ışığı bağışlayacağını söylemişti. İnşallah Hatice kızımız da kurtulacak. Poyraz artık sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz” diye konuştu. 

İsa Akar-Adem Akalan
 

Etiketler: mavi ışık, poyraz


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