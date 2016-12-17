Uzman Dr. Ayşe Ayaydın tarafından verilen eğitimde antibiyotiklerin bakterileri öldüren veya üremesini durduran ilaçlar olduğu anlatıldı. Akılcı antibiyotik kullanımı tema ile verilen eğitimde Uzm. Dr. Ayşe Ayaydın, antibiyotiklerin ateşi düşürmediği ve ağrıyı dindirmediğini söyledi. Antibiyotiklerin her hastalıkta kullanılamayacağını anlatan Ayşe Ayaydın, “Antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olmasının yanı sıra doz aralıklarının uygunsuz olmasının da antibiyotik direncine yol açar, antibiyotiğe duyarlı bakterilerin antibiyotiğe maruz kaldıklarında öldükleri halde, dirençli bakterilerin büyümeye ve çoğalmaya devam edebilir, bu dirençli bakterilerin toplumda hızla yayılarak diğer insanlarda enfeksiyonlara neden olabilmektedir.”dedi.

Uygunsuz antibiyotik kullanımının, antibiyotiklere karşı direnci artırdığını ve antibiyotik kullanımı gerektiğinde yetersiz kalındığını anlatan Uzm. Dr. Ayşe Ayaydın şöyle konuştu: “Etkili antibiyotikler olmadan yoğun bakım, organ nakli, kanser kemoterapisi, yeni doğan bebeklerin bakımı kalça ve diz protezi ameliyatı gibi cerrahi işlemlerin uygulanması mümkün değildir. Ülkemizde antibiyotikler en çok ilaçlar listesinde ne yazık ki bunların bir çoğu gereksiz ve yanlış kullanım. Eğer antibiyotik kullanımı kontrol altına alınamazsa kolaylıkla tedavi edilebilecek bir enfeksiyon hastalığının bile, direnç nedeniyle ölümcül olabilecek duruma gelebilir. İnsanlığın antibiyotik öncesi çağa geri dönmek durumu ile karşı karşıya kalabilir. Uygunsuz antibiyotik kullanımının önemli sonucu olarak dirençli mikroorganizmaların vücut florasına hakim olacağını ve buna bağlı enfeksiyon seyrinde, hastanede kalış süresinde ve hastalığa bağlı ölüm oranlarında artış olacaktır. Antibiyotik kullanımıyla ishal gibi yan etkilerin görülebilmektedir. Hekim önerisi ve eczacı danışmanlığı olmadan kullanılan antibiyotikler, sonu ölümlere varabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.”