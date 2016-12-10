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Prefabrik bina alevlere teslim oldu

Sakarya’da şehir merkezinde bulunan bir inşaat firmasına ait prefabrik ofis, çıkan yangında kül oldu. Elektrik tellerinin de yanmasına sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.


10 Aralık 2016 17:43

Adapazarı ilçesi şehir merkezinde AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı binasının bitişiğinde bulunan bir inşaat firmasına ait prefabrik ofiste, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak çevredeki binalara sıçramasını engelledi.

Yangın sebebiyle ofiste bulunan malzemeler yanarak kül olurken, sokakta bulunan elektrik telleri de yandı. Kopan teller sebebiyle vatandaşların sokaktan geçilmesine izin verilmedi. SEDAŞ ekiplerince sokaktaki elektrik kısa süreliğine kesildi. Alevlere teslim olan prefabrikten çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, kısa süreli paniğe neden oldu. 

Bilal Bilir

Etiketler: sakarya, yangın


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