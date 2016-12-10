Adapazarı ilçesi şehir merkezinde AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı binasının bitişiğinde bulunan bir inşaat firmasına ait prefabrik ofiste, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak çevredeki binalara sıçramasını engelledi.

Yangın sebebiyle ofiste bulunan malzemeler yanarak kül olurken, sokakta bulunan elektrik telleri de yandı. Kopan teller sebebiyle vatandaşların sokaktan geçilmesine izin verilmedi. SEDAŞ ekiplerince sokaktaki elektrik kısa süreliğine kesildi. Alevlere teslim olan prefabrikten çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, kısa süreli paniğe neden oldu.

Bilal Bilir