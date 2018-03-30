Prematüre bebeğe başarılı beyin ameliyatı

Edinilen bilgiye göre, Büşra Nur ve Çağrı Çınar çiftinin bebekleri 12 Ocak günü beklenenden çok erken bir şekilde dünyaya geldi. Sivas Medicana Hastanesinde 26. haftasında dünyaya gelen prematüre bebeğe Muhammet ismi verildi. Erken dünyaya gelen bebeğin gelişmeyen beyin damarlarındaki çatlaklardan dolayı kanama tespit edildi. Kanamanın neden olduğu pıhtılaşma omurilik salgısının kanallarını tıkadığı için bebekte kalıcı hasarlara neden olacak hidrosefali geliştiği anlaşıldı. Henüz 1 kilo 100 gram olan bebeğe şant yöntemiyle operasyon mümkün olmayınca, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, çok zor bir operasyona girişerek minik bebeği endoskobik yöntem kullanarak ameliyata aldı. Kafatası kemiği henüz gelişmeyen bebeğin, kafasındaki yumuşak yüzeyden girilip mikro cerrahi ile beynin belli bir kısmında biriken omur ilik sıvısının aktarımı başarılı bir şekilde sağlanıp, bebek olası bir ölüm riskinden kurtarıldı.

Doğduğunda 1 kilo 100 gram olan prematüre bebek Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hakan Şentürk’ün gözetiminde 2.5 ayda 2 kilo 200 gram ağırlığa ulaştı. Sağlığına kavuşan bebek bugün anne ve babasına teslim edilerek hastaneden taburcu edildi.

1 kilo 100 gram doğdu

Minik Muhammet’in geçirdiği tedavi sürecini değerlendiren Şentürk, “Bebek 25. haftasında erken olarak dünyaya geldi. Bebekte hidrosefali gelişimi tespit ettik. Bu kafa içerisinde ve başın çevresinde büyümeye neden olarak bebekte kalıcı ve ölümle sonuçlanabilecek hasarlara neden olabilirdi. Bebeğe büyümesi beklenip şant tedavisi uygulamak gerekiyordu. Ancak Mustafa bey tıkanıklığı endoskobik yöntemler ile giderebileceğini söyledi. Neticede hastamız bu ameliyat ile sağlığına kavuştu. 1 kilo 100 gram doğan bebek 2.5 ay içerisinde 2 kilo 100 grama ağırlığa ulaştı” dedi.

Operasyon başarılı geçti

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik ise operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, “Yeterince gelişmemiş olan beyin damarlarının yırtılması ile oluşmuş bir beyin kanamasıydı. Bu kan pıhtısı beyin omurilik sıvısının dolanım yollarını tıkayarak sıvının birikmesine ve hidrosefali denilen hastalığın oluşmasına yol açmıştı. Bu hastalık şant denilen, sıvının beynin başka bir kısmına yerleştirilmesi ile tedavi ediliyor ama düşük doğumlar buna engel oluyor. Şanta alternatif endeskobik yöntem karşımıza çıkıyor. Bebeğimizin durumunun bu yönteme uygun olduğunu gördük. Bu yolla beyin omurilik sıvısının başka bir noktaya taşıyarak bebeği de ömür boşu şanta bağlı olmaktan korumuş olduk" diye konuştu.

Bebeğin basası Çağrı Çınar, çocuğunun sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, çocuğunun sağlığına kavuşmasında emeği olan doktorlara teşekkür etti.

Onur Erden - Veysel Korkmaz