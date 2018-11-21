“Prematüre bebekler tam donanımlı merkezlerde özel bakım almalı”

Tüm doğumların yenidoğan yoğun bakım servisi bulunan hastanelerde gerçekleşmesi gerektiğinin önemine dikkat çekilen etkinlik sonunda, yaşları 0 - 4 arasında değişen çocuklara günün anısına hediyeler dağıtıldı, hatıra fotoğrafları çekildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi sorumlu hekimi Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, prematüre bebekler ve sorunlarıyla ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemine yönelik gerçekleştirdiği konuşmada, bebeklerin sağ salim doğup büyüdüklerini görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu bebekler erken dünyaya gelmeleri nedeniyle solunum, beslenme, büyüme, gelişme ve görme ile ilgili pek çok sorunla karşılaşabiliyorlar. Onlar bizler için ‘Küçük Kalpler Büyük Mucizeler.' Bu yüzden bu bebeklerin yenidoğan yoğun bakım hizmeti verebilen tam donanımlı merkezlerde özel bakım almaları gerekmektedir” dedi.

“Prematüre bebekler ve aileleri ile aile olduk”

Etkinlikte söz alan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi Nesrin Özyıldırım, prematüre bebekler ve aileleri ile birlikte büyük bir aile haline geldiklerini, 500 - 600 gram doğan bebeklerin bugün sağlıklı bir şekilde yürüyor ve koşuyor olmasının büyük bir başarı ve gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Prematüre bebekler avuç içi kadar büyüklükte ve hayati risklerle doğuyor. Bu yüzden prematüre bebekler sadece tam donanımlı merkezlerde ve yenidoğan hekimi ile ekibinin ellerinde güvende olabileceklerdir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ekibi olarak bu konuda oldukça iddialıyız” dedi.

“Erken doğan bebeklerin bakılabileceği merkezlerde doğum yapılmalı”

Etkinlikte söz alan ve kısa bir süre önce prematüre doğum yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Emel Erkuş Sirkeci ise yenidoğan yoğun bakım ekibi sayesinde çok zorlu bir sürecin üstesinden gelebildiklerini ve yenidoğan yoğun bakım ekibinin gece-gündüz demeden, prematüre bebekleri hayata kazandırmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin güçlü alt yapısı ve hekim kadrosu ile prematüre bebeklerin hayatta kalma imkânlarını arttırdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, bu sebeple erken doğan bebeklerin mutlaka yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Sirkeci, “Erken doğan bebekler yenidoğan yoğun bakım hekiminin ellerindeyse güvendedir. Aileler, erken doğan bebeklerin bakılabileceği merkezlerde doğum yapmalıdır” ifadelerini kullandı.