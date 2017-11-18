Prematüre çocukların yüzü güldü

''Erken doğanlar yenidoğan hekiminin ellerindeyse kazanır '' sloganını ile birlikte prematüreye farkındalık oluşturmak amaçlı düzenlenen organizasyonda 2014 yılı ve sonrasında Türkiye Hastanesi’nde dünyaya bebekler ve aileler bir araya geldi. Kahvaltı ile başlayan etkinlik animatörler ile birlikte çocuklara eğitici oyunlar kapsamında devam etti.

Prematüre ile bilgilendirmelerde bulunan Türkiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Wassim Bekraki ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Dr. Wassim Bekraki yapmış olduğu konuşmada, “Prematüre bebekler; 38.hafta ve sonrasında dünyaya gelmesi beklenen bebeklerin aksine, anne karnındaki gelişim sürecini bebeğe veya anneye bağlı nedenlerle tamamlayamayan bebeklerin 36 hafta ve öncesinde dünyaya gelmesidir. Bazıları o kadar erken dünyaya geliyor ki daha kilo bile değil 1000 gr altında bile olabiliyorlar. Bu nedenle uzun soluklu ve zor bir süreçten geçiyorlar. Kimilerinin akciğerleri yeterince gelişmemiş survantası eksik oluyor, kimileri kalp sorunları, kimileri enfeksiyonla ve beyin kanamalarıyla ciddi hayati sorunlarla savaşmak zorunda kalıyorlar. Vücutları o kadar zayıf ki en ufak bir problem bile onlar için büyük bir sorun olabiliyor. Daha hayatın ilk dakikalarında solunum cihazlarına bağlanan, damar yolu açılan ve antibiyotik tedavisi alan bebeklerdir onlar. İşte prematüre doğum bu yüzden aileler için zor günlerin başlangıcı demektir’ dedi.



“Prematüre bebekler artık geçmişe oranla daha fazla hayata tutunuyorlar”

Dr.Bekraki aynı zamanda, “Günümüzün gelişmiş ileri teknolojileri ve tıbbi olanakları ile hüzünlü sonuçlar artık yerini mutlu sonlara bırakmış ve hayata tutunan bebeklerimiz olmaya başlamıştır. Süreç zor olsa da her gün olumlu tepkilerin artması ve bebeklerin hayata tutunması bu zor olan süreci umut dolu günlere bırakmaktadır. Aileler yenidoğan yoğun bakım ekibi ile güçlü bir bağ kurarak bu zor günleri birlikte atlatmaktadırlar” diye sözlerine ekledi.

İşte bu bebekler için yılda bir gün kutlamak bile azdır diyen Dr.Bekraki son olarak da; Onlar hem ailelerin hem de sağlık ekibinin birer melekleridir. Bizlerin hedefi onları sağlıklı bir birey olmalarını sağlamak olsa da onlar gerçek anlamda sevgiyle büyüyorlar. Aylar ve yıllar sonra onları sağlıklı bir şekilde görmek bizim için tarif edilemeyen bir mutluluktur. Bu vesile ile bütün prematüre bebeklerin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini dileriz” diyerek sözlerini tamamladı.