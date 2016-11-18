İlksen Demir, 28 yıl önce Sultan ve Yücel çiftinin ilk bebekleri olarak Balcalı Hastanesi'nde 32 haftalık ve 1 kilo 800 gram, yani prematüre olarak dünyaya geldi. Çiftin bebeği prematüre olduğu için aylarca hastanede kaldı. Ailesi ondan hiç ümidini kesmedi o da tedavilere cevap vererek kendi yaşıtları gibi sağlıklı bir insan oldu.

İlksen Demir büyüdü, okuyup Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 2013 yılında mezun olan Demir, Şanlıurfa'da iki yıl aile sağlığı merkezinde doktor olarak çalıştı. Daha sonra tıpta uzmanlık sınavını kazanıp çocuk doktorluğu alanında kendini geliştirmeye başladı.

Bu arada, Demir'in tayini Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne çıktı. Demir, prematüre olarak dünyaya geldiği hastanede artık prematüre olarak doğan bebeklere şifa dağıtmaya başladı. Bu durumdan çok mutlu olan Demir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben de buranın prematüresiyim. 28 yıl önce 32 haftalıkken bin 800 gram olarak bir prematüre olarak doğdum ve burada doktor olarak çalışıyorum. Bu açıdan benim için daha önemli. Burada prematürelerle ilgilenirken onların da ileride iyi yerlere geleceğini bilerek sağlık hizmeti veriyorum. Bu da benim için ayrı bir gurur kaynağı."

Çok küçük doğduğunu belirten Dr. Demir, "Ailem hep anlatıyor, 'şu kadardın, küçücüktün, parmağın tığ kadardı' diye şeyler söylüyorlar ama hiçbir zaman umutlarını kaybetmemişler ve o zamanki sağlık şartları daha farklıymış. Şimdiki gibi imkanları da yokmuş ama o döneme göre çok iyi bakmışlar. Ben burada erken doğdum ve şimdi de prematürelerle ilgileniyorum, onların o dönemde yaşadıkları problemleri yine aynı şekilde yaşayan biri olarak daha farklı bakıyorum olaya. Onların çok dirençli ve güçlü olduklarını biliyorum. Bana nasıl baktılarsa onlara da öyle bakacağım. O dönemde prematüre olarak yattığım yere doktor olarak geldiğim için mutluyum, prematüreler daha güçlü ve savaşçı oluyorlar ben de çalıştım ve bugünlere geldim" diye konuştu.

Fatih Keçe