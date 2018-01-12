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Premier Lig'de aralık ayının futbolcusu Harry Kane

Tottenham’ın İngiliz golcüsü Harry Kane, Premier Lig'de aralık ayının oyuncusu seçildi. Kane, aralıkta oynadığı 6 müsabakada 8 kez fileleri havalandırdı.

Premier Ligde aralık ayının futbolcusu Harry Kane

12 Ocak 2018 21:14

İngiliz temsilcisi Tottenham’ın golcüsü Harry Kane, aralık ayında da takımını sırtlayan isim oldu. Kane, Tottenham’ın oynadığı 6 karşılaşmada da sahadan 16 puanla ayrılmasında büyük rol oynadı. Başarılı futbolcu, ayrıca bu maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Premier Lig’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun aralık ayının futbolcusu seçildiği belirtildi.

İngiliz golcü, Stoke City’e 2, Burnley‘e 3 ve Southampton’ın da ağlarına 3 olmak üzere toplam 8 gol attı.
Tottenham’ın Premier Lig’de aralık ayında oynadığı karşılaşmalar şöyle:

02.12.2017 Watford: 1 - Tottenham: 1
09.12.2017 Tottenham: 5 - Stoke City: 1
13.12.2017 Tottenham: 2 - Brighton & Hove Albion: 0
16.12.2017 Manchester City: 4 - Tottenham: 1
23.12.2017 Burnley: 0 - Tottenham: 3
26.12.2017 Tottenham: 5 - Southampton: 2  

Oğuzhan Ort
 

 

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