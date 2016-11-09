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Premier Lig’i bile solladık!

Geçen yıl da kendi oyuncusunu yetiştirme bakımından Avrupa’nın son 5’inde olan Süper Lig, daha da gerileyip ithalatta Premier Lig’i geçti! Altyapıda da durum vahim

Premier Ligi bile solladık!

09 Kasım 2016 10:56

Türkiye'de futbol sektörünün üretim konusunda muadillerinin fersah fersah gerisinde kaldığı bir kez daha tescillendi. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Kasım 2016 raporuna göre Süper Lig'de kulüpler kendi altyapısından oyuncu kullanmadığı gibi Türkiye'de yetişmiş oyunculara da güvenmiyor. Hatta öyle ki yabancı serbestliğinin olduğu İngiltere'de dahi ülke dışı yetişmiş oyuncu oranı yüzde 61.8'ken, Türkiye'de bu sayı yüzde 62'yi bulmuş durumda. Yerli oyuncu açığını gurbetçi oyuncu ithalatıyla gideren Süper Lig'i geride bırakan tek Avrupa ülkesi yüzde 65.4 ile Kıbrıs Rum Kesimi Ligi.

AVRUPA'DA DA GİDİŞ KÖTÜ
Her ne kadar bize göre iyi durumda olsalar da Avrupa genelinde de durum iyiye gitmiyor. 2009 yılında kulüpler altyapıdan yetişen oyuncularına yüzde 23 oranında şans verirken, 2016'da oran yüzde 19.2'ye kadar geriledi. İthal oyuncu oranı da yüzde 34.8'den yüzde 38.7'ye kadar yükseldi.

ALTYAPIDA YİNE SONUNCUYUZ
Geçen sezon da altyapı oyuncularına şans tanıma konusunda Avrupa'da sonuncu olan Süper Lig kulüpleri, bu derecesini daha da geliştirdi. Kulüplerimizin kadrosunda yer alan oyuncuların yalnızca yüzde 6,9'u altyapısından yetiştiği kulüpte forma giyiyor. Bu sayı sondan ikinci Portekiz'de 9.6, İngiltere'de 10, İspanya'da ise yüzde 24.1.

AVRUPA FUTBOLU İTHALAT HARİTASI
Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında yerli oyuncuya en çok kıymet veren lig Fransa Ligue 1…
Yurt dışında yetişmiş oyuncu oranı yalnızca yüzde 30 olan Fransa'yı yüzde 40 ile İspanya La Liga izliyor. İtalya Serie A yüzde 56.2, İngiltere Premier Lig yüzde 61.8 oranında yurt dışından oyuncu ihraç etse de Türkiye'ye bu alanda yetişemiyor.

Uğur Karakullukçu – Sabah gazetesi

Etiketler: Premier Lig, süper lig


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